Nasce l’Australian Tarantella Festival: la Calabria contemporanea sbarca in Australia

Dal 26 ottobre al 17 novembre 2025 la Calabria porterà la sua energia, la sua cultura e la sua musica popolare in Australia con un progetto completamente nuovo: l’Australian Tarantella Festival, ideato e promosso da Calabria Sona. Dopo cinque tournée di successo nel continente oceanico, l’organizzazione calabrese compie un passo decisivo: non più un semplice tour, ma un vero festival itinerante capace di unire tradizione, innovazione e identità.

Un progetto che evolve: nasce il festival itinerante della Calabria in Australia

L’Australian Tarantella Festival è una rivoluzione concettuale nel modo di raccontare la cultura del Sud Italia all’estero. L’obiettivo è duplice: celebrare le radici calabresi e italiane e, al tempo stesso, proporre un’immagine contemporanea e autentica della regione, libera dai cliché.

Il festival attraverserà Melbourne, Adelaide e Sydney, dialogando non solo con le comunità italiane ma anche con il pubblico australiano, attraverso una carovana di musica, danza, enogastronomia e storia.

Carmen Floccari, la voce della nuova musica popolare “rosa”

Protagonista dell’edizione 2025 sarà Carmen Floccari, giovane artista reggina al suo debutto in Australia. Figlia d’arte, rappresenta la nuova generazione della musica popolare femminile del Sud. Con la sua voce potente e la sua presenza scenica, guiderà il pubblico in un viaggio che intreccia repertori calabresi, pugliesi e siciliani, fondendo la tradizione con un linguaggio musicale moderno e originale.

Il suo spettacolo offrirà una visione “rosa” della musica popolare, segno di un Sud che evolve, aperto al mondo e capace di reinterpretare le proprie radici senza rinnegare la propria identità.

Calabria Sona: coerenza, autenticità e futuro

“È di questo che ha bisogno la nostra terra: progetti solidi e coerenti, non improvvisazione” affermano gli organizzatori di Calabria Sona, realtà che da anni promuove la cultura calabrese nel mondo. L’iniziativa nasce dal desiderio di valorizzare artisti e contenuti autentici, puntando sulla dignità dell’arte e su una conoscenza reale del territorio.

Il progetto si dissocia da logiche di facciata e da eventi che spesso ripropongono immagini stereotipate del Sud, scegliendo invece una strada di crescita, competenza e visione.

Le tappe del festival

L’edizione 2025 dell’Australian Tarantella Festival farà tappa in alcune delle principali città australiane:

30 ottobre – Burrata Festival, Melbourne

2 novembre – Mornington Peninsula Italiana Festa, Rosebud (VIC)

7 novembre – Festa Italia, Sydney

8 novembre – Adelaide Italian Festival

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sono disponibili su www.australiantarantellafestival.com.

Un invito al futuro

Calabria Sona ringrazia le associazioni, i club e le persone che hanno sostenuto il progetto con spirito autentico e invita artisti, istituzioni e partner a condividere questa visione orientata al futuro: una Calabria che cresce, che crea opportunità e che si racconta al mondo con orgoglio e verità.