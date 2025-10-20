Cresce l’attesa per il Clementina Festival 2025: confermate le presenze di ISMEA, Macfrut e buyer internazionali

Tutto pronto a Corigliano-Rossano per il Clementina Festival 2025, in programma dal 23 al 25 ottobre, che si prepara a diventare il punto di riferimento nazionale e internazionale per la filiera della clementina. L’evento, ospitato tra il Castello Ducale e le aziende della Piana di Sibari, si conferma come una vetrina d’eccellenza per la Calabria, che detiene i due terzi della produzione italiana di questo agrume, con il 46% concentrato nella sola provincia di Cosenza.

A dare ulteriore rilievo all’edizione di quest’anno sarà la partecipazione di Macfrut, la grande fiera italiana dell’ortofrutta, rappresentata dal direttore generale Luigi Bianchi, che interverrà nel convegno “Clementina, realtà e prospettive” sabato 25 ottobre alle ore 17. Un segnale di attenzione che, come anticipano gli organizzatori, potrebbe aprire nuovi scenari di collaborazione già a partire dal 2026.

Tra i protagonisti attesi anche l’ISMEA, con la presentazione dei dati aggiornati sul comparto a cura dell’analista Mario Schiano Lo Moriello. I numeri delineano un settore vitale per l’economia calabrese: nel 2024 la produzione nazionale ha raggiunto 668 mila tonnellate, di cui 78 mila destinate all’export, principalmente verso Germania e Polonia. L’intervento ISMEA offrirà inoltre una riflessione sulle prospettive future, dalle strategie di valorizzazione ai margini di crescita nei mercati esteri.

I dati saranno al centro della tavola rotonda che seguirà, con la partecipazione di imprenditori agricoli, rappresentanti dell’IGP Clementina di Calabria, esponenti della grande distribuzione e buyer internazionali. Il confronto si allargherà anche agli aspetti economici, ambientali e culturali di una coltura che rappresenta un pilastro identitario del territorio. Previsti gli interventi del sindaco Flavio Stasi e del commissario ARSAC Fulvia Caligiuri, mentre le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo.

Il festival si aprirà sabato mattina con una sessione di incontri B2B tra aziende calabresi e importatori provenienti da Polonia e Nord Europa, preceduti, venerdì 24, dalle visite alle aziende agricole e alle coltivazioni locali da parte di buyer e giornalisti di settore.

Accanto all’anima produttiva e scientifica, non mancheranno le iniziative dedicate alla promozione del territorio, con visite guidate al Parco Archeologico di Sibari e al Museo del Codex di Rossano. Sabato sera, infine, la Festa della Clementina, aperta a tutta la cittadinanza, proporrà degustazioni, danze folkloristiche e intrattenimento.

Il Clementina Festival 2025 è promosso dagli assessorati comunali all’Agricoltura e al Turismo, in collaborazione con le Organizzazioni dei Produttori, il Consorzio Clementina di Calabria IGP, l’ARSAC, la Regione Calabria e l’agenzia Omnibus, con il supporto tecnico di Sorma Group.

Corigliano-Rossano si prepara così a confermare il suo ruolo di capitale italiana della clementina, tra innovazione agricola, sostenibilità e valorizzazione delle radici locali.