Halloween al Canile Comunale di Spoleto: festa per bambini e famiglie alla “Casa di Buddy”

Il Canile Comunale di Spoleto si prepara a celebrare Halloween con un evento speciale dedicato a bambini e famiglie. Domenica 26 ottobre, dalle 10:30 alle 12:30, la “Casa di Buddy” aprirà le sue porte per un Halloween Party gratuito e ad ingresso libero.

Sarà una mattinata di festa, giochi e solidarietà, in cui i più piccoli potranno presentarsi in maschera per ricevere dolcetti e partecipare ai tradizionali “scherzetti” in compagnia dei volontari e dei simpatici ospiti a quattro zampe.

L’iniziativa offre anche l’occasione di incontrare i cani del rifugio, coccolarli e passeggiare insieme a loro, promuovendo un momento di avvicinamento tra le famiglie e gli animali in cerca di adozione.

Ospite speciale dell’evento sarà la pittrice Laura Bordi, che con la sua arte contribuirà a rendere ancora più colorata e accogliente l’atmosfera della giornata.

Un appuntamento pensato per unire divertimento, educazione e amore per gli animali, nella cornice solidale della “Casa di Buddy”.