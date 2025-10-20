Allarme a New York: grattacielo 432 Park rischia di sgretolarsi

New York è al centro di una preoccupante emergenza strutturale: il grattacielo 432 Park, situato a Manhattan, potrebbe essere a rischio di sgretolamento. La torre di 96 piani e 426 metri di altezza, completata nel 2016 e simbolo delle nuove altissime e sottilissime costruzioni dello skyline della Grande mela, presenta gravi problemi.

Secondo ingegneri indipendenti e documenti giudiziari, la facciata portante mostra centinaia di crepe e pezzi di calcestruzzo mancanti, segno di uno stress ben oltre le previsioni progettuali. Il vento e l’acqua sembrano essere tra i principali colpevoli del deterioramento.

Jose Torero, esperto di ingegneria strutturale all’University College London, ha evidenziato che «un edificio di dieci anni non dovrebbe mostrare questo livello di deterioramento» e ha sottolineato come ogni aspetto di 432 Park – dall’aspetto esterno all’altezza e sottigliezza – sia «stato spinto al limite».

Nel palazzo, che ospita 125 appartamenti in vendita per milioni di dollari, hanno vissuto celebri personaggi come Jennifer Lopez, l’asso del baseball Alex Rodriguez e il magnate del retail saudita Fawaz Alhokair. Senza un costoso intervento di riqualificazione da centinaia di milioni di dollari, la torre della cosiddetta “Billionaire Row” rischia di diventare inabitabile, mettendo anche a rischio la sicurezza dei passanti per potenziali distacchi di materiali dall’alto.

I costruttori assicurano la sicurezza dell’edificio, ma si segnalano nuovi danni e guasti continuativi, tra cui ascensori bloccati, oscillazioni eccessive al vento e infiltrazioni di umidità. Nel frattempo, le controversie tra condomini e costruttori stanno bloccando gli interventi strutturali più importanti.