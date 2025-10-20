Fantasie Sessuali: come comunicarle al partner

Della sessualità umana e della sua espressione pratica le fantasie sono una parte importante. Nel fare sesso con un’altra persona, anche se non ce ne rendiamo conto, cerchiamo di soddisfare quella parte della mente che sogna di farlo in alcune maniere o posizioni. Sono pensieri o scenari che, stimolando l’immaginazione, accrescono l’eccitazione. Sono del tutto naturali e tutti noi le viviamo, anche se non tutti noi riusciamo a metterle in atto o a dichiararle al nostro partner.

Servono inconsciamente a conoscere se stessi e a mantenere viva la curiosità erotica.

Cosa sono le fantasie sessuali e perché sono naturali

Le fantasie sessuali o erotiche sono tutte quelle immagini mentali o modelli di pensiero, consci o inconsci, che possono comparire nell’immaginazione durante il rapporto sessuale o che ci si crea appositamente (tramite un pensiero o un ricordo) per produrre una situazione di eccitazione sessuale.

Tutto ciò che può dar luogo a un’eccitazione può dar luogo anche a una fantasia.

La fantasia sessuale, come insito nella parola stessa, “fantasia”, risiede interamente nella nostra mente. In un attimo, però, può essere attivata da un fattore esterno di qualunque genere. Una foto, una scena di un film non necessariamente porno, una persona che ci passa accanto vestita in un certo modo. Immediatamente la fantasia erotica diventa reale e oggetto di desiderio da realizzare.

A differenza dei sogni erotici, che si verificano durante il sonno e non sempre sono realmente quello che desidereremmo fare, le fantasie erotiche sono pensieri consapevoli e attivi che vorremmo poter concretizzare. In sintesi, le fantasie sessuali sono un aspetto normale e sano della sessualità. Ci offrono l’occasione per esplorare la nostra immaginazione e i nostri desideri, aggiungendo un po’ di pepe alla vita sessuale di coppia, per viverla in modo più appagante.

Le 6 fantasie sessuali più comuni

Le fantasie sessuali spaziano attraverso tutti i tipi di sessualità conosciuta. Alcune sono più ricorrenti di altre e sono legate alla propria personalità, a quello che ci attira di più.

Per esempio:

Fare sesso con uno sconosciuto : in un rapporto di coppia consolidato, che non si vuole assolutamente rovinare, anche per spezzare la routine e rinforzare il rapporto stesso, pensare di poter fare sesso con una persona che non si conosce e che poi non si rivedrà mai più è una fantasia particolarmente eccitante.

: in un rapporto di coppia consolidato, che non si vuole assolutamente rovinare, anche per spezzare la routine e rinforzare il rapporto stesso, pensare di poter fare sesso con una persona che non si conosce e che poi non si rivedrà mai più è una fantasia particolarmente eccitante. Provare un’esperienza di dominazione: immaginare di sottomettere qualcuno ai propri voleri senza che si gridi allo scandalo, può essere eccitante e coinvolgente.

immaginare di sottomettere qualcuno ai propri voleri senza che si gridi allo scandalo, può essere eccitante e coinvolgente. Farsi sottomettere in un gioco erotico : molti uomini e donne trovano eccitante cimentarsi in sfide di qualsiasi tipo, dalle carte da gioco ai dadi, che impongono al perdente di spogliarsi e fare penitenza soddisfacendo i desideri sessuali del vincitore.

: molti uomini e donne trovano eccitante cimentarsi in sfide di qualsiasi tipo, dalle carte da gioco ai dadi, che impongono al perdente di spogliarsi e fare penitenza soddisfacendo i desideri sessuali del vincitore. Fare sesso in pubblico , cosa illegale nella realtà e davvero difficile anche solo da pensare, vista la nostra educazione puritana, può avere un che di liberatorio ed essere profondamente eccitante.

, cosa illegale nella realtà e davvero difficile anche solo da pensare, vista la nostra educazione puritana, può avere un che di liberatorio ed essere profondamente eccitante. Scambio di coppia : pensare di trovare un’altra coppia con cui fare sesso, vedere la nostra lei che fa sesso con un altro uomo e viceversa può farci sentire davvero liberi mentalmente e potenti.

: pensare di trovare un’altra coppia con cui fare sesso, vedere la nostra lei che fa sesso con un altro uomo e viceversa può farci sentire davvero liberi mentalmente e potenti. Spaziare tra le molteplici posizioni del Kamasutra potrebbe essere un’altra fantasia ricorrente.

Avere questo tipo di fantasie non significa essere “strani”, ma significa avere una sana libidine da poter possibilmente condividere con il partner per aumentare il piacere della coppia.

Allenarsi a esprimere i propri desideri

Chiaramente non è facile riuscire a esprimere con il proprio partner tutto quello che vorremmo realizzare derivante dalle nostre fantasie. Magari dall’altra parte non ci sono le stesse esigenze. Però bisogna tentare di coinvolgere l’altra persona almeno nel pensare possibili diversi modi per aumentare il piacere e la confidenza comune.

L’imbarazzo nel parlarne e la timidezza congenita derivante dalla nostra cultura possono essere un ostacolo lungo la strada della scoperta e della sperimentazione del nuovo fantastico. Però si può iniziare piano piano, magari scrivendo su un foglio di carta le fantasie più ricorrenti, ognuno le sue, e parlarne insieme, andando a sviscerare il beneficio di ogni trasgressione alla norma comune valutandone i pro e i contro.

Questa cosa, inconsapevolmente, piano piano farà eccitare entrambi e prima o poi porterà ad iniziare a percorrere le fantasie che si possono condividere.

Per le altre, magari, si può sperimentare una telefonata a un servizio di telefono erotico. Poiché il sesso al telefono 899 si svolge in un ambiente assolutamente sicuro ed anonimo, si può esercitare sia la voce sia il modo di trattare questi argomenti, guidati da una ragazza esperta nelle fantasie erotiche.

La chiave per comunicare le proprie fantasie

Comunicare le proprie fantasie erotiche richiede tatto e sensibilità. La chiave è la comunicazione aperta e il rispetto reciproco. Se affrontata nel modo giusto, questa conversazione può addirittura rafforzare il legame di coppia e arricchire la vita sessuale.

Prima di tutto per iniziare a parlare di questi argomenti bisogna saper scegliere il momento giusto. Sicuramente dovrà essere una situazione in cui entrambi siete rilassati, tranquilli, lontani da distrazioni, mentre state avendo una conversazione piacevole e appagante.

L’approccio al discorso deve essere quasi casuale e il partner non deve sentirlo come la dichiarazione di una mancanza nel rapporto, ma come un apporto ulteriore al piacere della coppia. Bisogna esprimere il proprio desiderio di esplorare non come derivante da insoddisfazione per quello che si vive ma come un modo per migliorare la propria vita sessuale di coppia.

Bisogna chiaramente chiedere al partner quali sono le sue, di fantasie, se ne ha e se mai ha pensato di metterle in pratica. Non denigrare le fantasie dell’altra ma rendersi disponibile a realizzarle. Ogni fantasia è valida e va sperimentata. Anche l’assenza di forzature nel discuterne è un’altra cosa da tenere in considerazione. Se il partner non è pronto, aspettare il momento giusto.

Benefici nel condividere le proprie fantasie erotiche

Se alla fine si riuscirà a parlare liberamente delle reciproche fantasie e a decidere di iniziare poco a poco a percorrere la strada della sperimentazione di ognuna di esse, i benefici per la coppia sono certi. Ci sarà un aumento esponenziale dell’intimità, della confidenza tra i partner. Il legame emotivo ne beneficerà senza dubbio.

Esprimere e vedere accettati e realizzati i propri desideri porta a conoscersi meglio e sempre più a fondo, scoprendo aspetti della sessualità di coppia mai pensati prima. Esplorare le nuove fantasie innesca poi un ciclo positivo di desiderio e piacere e stimola la fantasia a cercare nuovi scenari da realizzare. Rende vivo il rapporto, aumentando la confidenza e la comprensione nella coppia, tutto a vantaggio del benessere reciproco.