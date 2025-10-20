Don Francesco Cristofaro presenta “Luce sul mio Cammino” al Festival del Sud “Valentia in Fest”

Appuntamento speciale questa sera alle 19:45 al Valentianum, nella suggestiva Sala “Scrigno di Vetro”, dove don Francesco Cristofaro sarà protagonista di un incontro inserito nel programma del Festival del Sud – Valentia in Fest.

Durante l’evento, il sacerdote e scrittore presenterà il suo ultimo libro, “Luce sul mio Cammino”, opera che intreccia fede, testimonianza e riflessione personale, offrendo al pubblico un messaggio di speranza e di fiducia.

A moderare l’incontro sarà Roberto Cosentino, che dialogherà con don Cristofaro sui temi centrali del volume e sul percorso umano e spirituale che lo ha ispirato.

L’appuntamento rientra nel cartellone culturale del Festival del Sud, che valorizza autori, voci e percorsi del Mezzogiorno, promuovendo momenti di confronto aperto e partecipato.