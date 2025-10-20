Radio Italia Uno celebrata al Parlamento dell’Australia Meridionale per i 10 anni di attività

Una giornata di grande emozione per Radio Italia Uno Adelaide, che ha festeggiato il suo decimo anniversario con una cerimonia speciale ospitata al Parlamento dell’Australia Meridionale. L’evento è stato organizzato su invito dell’Onorevole Jing Lee, che ha voluto riconoscere il contributo della stazione radiofonica alla comunità italiana di Adelaide e di tutto il Paese.

«Per noi è un onore essere stati invitati a questa celebrazione – ha dichiarato Deanna Carbone, rappresentante di Radio Italia Uno –. Essere riconosciuti per il nostro servizio alla comunità italiana locale e oltre significa davvero moltissimo».

Fondata come radio no-profit, Radio Italia Uno è diventata negli anni un punto di riferimento per gli italiani d’Australia, promuovendo lingua, cultura e spirito comunitario.

«Siamo profondamente grati all’on. Jing Lee e al suo straordinario team – hanno aggiunto i rappresentanti dell’emittente – per il loro impegno costante a sostegno delle organizzazioni multiculturali come la nostra. Avere in Parlamento sostenitori così forti del nostro lavoro ci incoraggia a continuare a far vivere e prosperare l’identità italiana in Australia».