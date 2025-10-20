Radio Italia Uno celebrata al Parlamento dell’Australia Meridionale per i 10 anni di attività

Primo Piano

Una giornata di grande emozione per Radio Italia Uno Adelaide, che ha festeggiato il suo decimo anniversario con una cerimonia speciale ospitata al Parlamento dell’Australia Meridionale. L’evento è stato organizzato su invito dell’Onorevole Jing Lee, che ha voluto riconoscere il contributo della stazione radiofonica alla comunità italiana di Adelaide e di tutto il Paese.

«Per noi è un onore essere stati invitati a questa celebrazione – ha dichiarato Deanna Carbone, rappresentante di Radio Italia Uno –. Essere riconosciuti per il nostro servizio alla comunità italiana locale e oltre significa davvero moltissimo».

Fondata come radio no-profit, Radio Italia Uno è diventata negli anni un punto di riferimento per gli italiani d’Australia, promuovendo lingua, cultura e spirito comunitario.

«Siamo profondamente grati all’on. Jing Lee e al suo straordinario team – hanno aggiunto i rappresentanti dell’emittente – per il loro impegno costante a sostegno delle organizzazioni multiculturali come la nostra. Avere in Parlamento sostenitori così forti del nostro lavoro ci incoraggia a continuare a far vivere e prosperare l’identità italiana in Australia».