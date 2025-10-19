Perugia, Francesco Cataldo Verrina e altri ospiti protagonisti degli incontri culturali all’EGEA Store

Riprendono a ottobre gli incontri multidisciplinari all’EGEA Store di Perugia, il negozio di dischi considerato tra i più belli d’Italia, dove la musica si fonde con la cultura e la narrazione. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, lo spazio di Via Ritorta ospiterà presentazioni, ascolti condivisi e dibattiti con musicisti, scrittori, giornalisti ed esperti del settore, trasformando il negozio in un piccolo laboratorio creativo.

Il calendario degli eventi prenderà il via domenica 19 ottobre alle 16.30 con la presentazione del libro di Aurora Caporali “Che fine ha fatto il cappello di John Lennon. Mario Cenci una vita con la chitarra” (Bertoni Editore), insieme a Patrizia Cenci, in collaborazione con Umbria Libri 2025.

Giovedì 23 ottobre, alle 18.00, Francesca Rossi presenterà “È tempo di cantare. Ciclo di canzoni sugli eventi meteorologici per le scuole” (EGEA Edizioni musicali), scritto con Enrico Mirabassi e moderato da Enrico Bindocci.

A novembre si susseguiranno altri appuntamenti: venerdì 7 novembre alle 18.00 Sergio Pasquandrea parlerà del libro “Brad Mehldau. Ritratto di un pianista” (EDT); venerdì 14 novembre la formazione Ars et Labor presenterà l’album “Complete piano trios” dedicato a Joseph Haydn (Armida Records); venerdì 28 novembre sarà la volta di Francesco Cataldo Verrina con “Charlie Parker. Il musicista perfetto”.

Dicembre vedrà due eventi speciali: sabato 6 dicembre alle 18.00 il Maestro Filippo Farinelli presenterà “Raro Schumann: L’opera completa a più voci e pianoforte” (Brilliant Classics), mentre sabato 13 dicembre alle 18.00 il Maestro Ramberto Ciammarughi presenterà l’album “Intramontes” (Camilla Records). A chiudere il ciclo venerdì 19 dicembre, sempre alle 18.00, Mirko Revoyera proporrà l’audiolibro in musica “Francesco il menestrello. Storia di un Santo Bambino” (EGEA Edizioni Musicali).

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. L’EGEA Store si trova in Via Ritorta 5/7, nel centro storico di Perugia, e osserva l’orario invernale: giovedì e venerdì 15:30-19:30, sabato 11:00-13:00 e 15:30-19:30. Per informazioni: [email protected] – 075 8683776.

Non perdere l’occasione di vivere musica e cultura in un luogo unico, dove la storia dei dischi incontra la creatività e il racconto musicale.