Oggi a Radio Onda Verde: analisi su politica, economia e cronaca in Calabria e non solo

Politica

Oggi, dalle 11 alle 12, Pino Scianò, direttore di Radio Onda Verde Vibo Valentia, condurrà una diretta dedicata ai principali temi di attualità. Tra gli argomenti in programma: la lettera minatoria recapitata al sindaco Fabio Signoretta nel Vibonese, i dati Eurostat che assegnano alla Calabria una delle peggiori performance economiche in Europa, l’attentato a Ranucci, la fragile tregua in Medio Oriente, i conflitti in Ucraina e in altre aree del mondo, le recenti elezioni regionali in Calabria con la larga vittoria del centrodestra ma anche le tensioni interne alla coalizione, e le prospettive del Governo italiano tra manovra economica, nuova rottamazione delle cartelle esattoriali e avvicinamento alle elezioni politiche.

Ospite della trasmissione sarà Antonio Nesci, editore del gruppo quotidiano La Prima Pagina. La diretta sarà ascoltabile in FM nella Calabria centrale, in streaming e su Facebook.