Perugia. Ponte Pattoli, la Sindaca Ferdinandi e l’Assessora Tizi in sopralluogo al cantiere della nuova scuola: “Finalmente un primo passo importante, pronti a restituirla alla comunità entro l’anno”

Prosegue il percorso verso il completamento della nuova scuola primaria e secondaria di primo grado di Ponte Pattoli. Nella giornata odierna la Sindaca Vittoria Ferdinandi e l’Assessora all’Istruzione Francesca Tizi hanno effettuato un sopralluogo al cantiere, accompagnate dalla dirigente dell’Edilizia scolastica Monia Benincasa, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Il sopralluogo segue l’assemblea pubblica svoltasi ad agosto scorso, convocata dall’Amministrazione comunale per fare il punto sul progetto e sulle tappe che hanno caratterizzato un iter complesso ma ormai vicino alla conclusione. A quell’incontro avevano preso parte, oltre alla Sindaca e all’Assessora Tizi, il direttore generale Roberto Gerardi, la dirigente dell’Edilizia scolastica Monia Benincasa, la dirigente Ilenia Filippetti, gli E.Q. Piero e Paolo Martani, e la dirigente scolastica Silvana Fioravanti, che avevano illustrato il percorso tecnico e amministrativo compiuto fino a quel momento.

In quella sede la Sindaca Ferdinandi e l’Assessora Tizi avevano annunciato che, a seguito della risoluzione consensuale con l’impresa appaltatrice, sarebbe stato il Comune di Perugia a prendere direttamente in mano il completamento dei lavori, con l’obiettivo di riconsegnare l’edificio entro la fine di dicembre.

Oggi, a margine del sopralluogo, la Sindaca Ferdinandi ha dichiarato:

“Dopo un percorso complesso e segnato da rilevanti criticità, possiamo annunciare un risultato importantissimo, il cantiere torna nella piena disponibilità dell’Amministrazione comunale.

Questo traguardo è stato possibile grazie all’impegno straordinario dei nostri uffici tecnici, al lavoro costante della dirigente Monia Benincasa e alla preziosa attenzione dell’assessora Tizi, che ogni giorno hanno seguito con determinazione ogni passaggio per arrivare a una soluzione concreta.

Con questo passaggio si apre una nuova prospettiva per la scuola e per le famiglie, possiamo guardare avanti con fiducia e proseguire, secondo le tempistiche già illustrate alle famiglie, il percorso che restituirà finalmente alla comunità un edificio scolastico sicuro, funzionale e all’altezza delle aspettative.”

L’Assessora Tizi ha aggiunto:

“Oggi è una giornata di festa, perché finalmente possiamo riaffidare i lavori. Mancano alcune finiture interne — parti di cartongesso, il fissaggio di alcuni elementi delle scale, un vetro al secondo piano — e il completamento della sistemazione esterna. Siamo fiduciosi di poter restituire la scuola come da cronoprogramma, alla fine delle vacanze di Natale, in modo da avere il tempo necessario per il ripristino, la pulizia e il trasloco. È stato un percorso duro, che ci ha visto lavorare giorno e notte con un unico obiettivo: restituire alle famiglie, al corpo docente, ma soprattutto ai bambini e alle bambine, una scuola bella, accogliente, inclusiva e rispettosa dell’ambiente.”

La nuova scuola di Ponte Pattoli rappresenta un investimento importante per la comunità e per l’Amministrazione comunale, che conferma il proprio impegno nel garantire spazi sicuri, sostenibili e moderni per l’educazione e la crescita delle nuove generazioni.