Il nostro gruppo editoriale si associa al comunicato del Tg3 in solidarietà a Sigfrido Ranucci

Il nostro gruppo editoriale si associa letteralmente al comunicato diffuso dal comitato di redazione del Tg3 in merito al grave atto intimidatorio subìto dal giornalista Rai Sigfrido Ranucci, volto simbolo della trasmissione Report e riferimento del giornalismo d’inchiesta italiano.

Di seguito, il testo integrale del comunicato del Tg3, che facciamo nostro in ogni parola:

“Le giornaliste e i giornalisti del Tg3 sono vicini a Sigfrido Ranucci, vittima di un gravissimo e terribile atto di violenza. Siamo sicuri che Report non si farà intimidire e continuerà a essere un pilastro della Rete su cui ci onoriamo di lavorare. A Sigfrido e alla famiglia vanno tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto. Ci aspettiamo che lui e tutti i colleghi e le colleghe che come lui lavorano con libertà e autonomia per raccontare la realtà dei fatti siano difesi e tutelati, non solo fisicamente, ma anche professionalmente. Partecipiamo al presidio di oggi davanti alla redazione di Report e ci auguriamo che il clima di crescente delegittimazione e denigrazione del lavoro giornalistico lasci spazio al rispetto di questa funzione fondamentale per la democrazia”

Condividiamo pienamente lo spirito e il contenuto di questo appello.

In un momento in cui la libertà di stampa viene sempre più spesso messa in discussione da attacchi, intimidazioni e campagne di delegittimazione, riteniamo essenziale ribadire con forza che il giornalismo libero, autonomo e responsabile è un pilastro della democrazia.

A Sigfrido Ranucci e a tutti coloro che, come lui, continuano a raccontare i fatti con coraggio e integrità, esprimiamo solidarietà, vicinanza e rispetto.

La tutela dei giornalisti e del diritto dei cittadini a essere informati è un dovere civile e un valore da difendere senza esitazioni.