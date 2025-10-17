Mazda CX-5 modello 2026: allestimenti e dotazioni

Il 2026 sarà un anno importante per la Mazda CX-5, uno dei modelli più amati e venduti della casa di Hiroshima. La terza generazione del SUV giapponese arriva in Italia con un design rinnovato e una dotazione tecnologica che guarda al futuro, senza rinunciare all’equilibrio tra piacere di guida e sicurezza, da sempre marchio di fabbrica Mazda. I preordini sono aperti fino a dicembre 2025 e rappresentano un’occasione interessante per approfittare delle promozioni di lancio, con le prime consegne che scatteranno già a gennaio 2026. Abbiamo scritto questo articolo a riguardo insieme a Matteo Grignani che gestisce gli omonimi concessionari auto a Pavia.

Evoluzione tecnica e design

Apriamo il cofano della nuova Mazda CX-5 e scopriamo il 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid a 24V, abbinato al cambio automatico a sei rapporti: una scelta in controtendenza rispetto al downsizing odierno. Una sola unità disponibile che garantisce regolarità di erogazione e fluidità, con 141 CV e 238 Nm di coppia. Di serie abbiamo la trazione anteriore, ma alcuni allestimenti offrono la trazione integrale AWD.

Per quanto riguarda le prestazioni, si attestano sulla media del segmento: scatto da 0 a 100 in poco più di dieci secondi e velocità massima che tocca i 190 km/h, numeri che raccontano una vocazione turistica e famigliare, mettendo da parte l’indole sportiva di altri modelli Mazda. Nel frattempo l’impianto mild hybrid lavora dietro le quinte per contenere consumi ed emissioni, rendendo la guida più morbida e piacevole.

Sul piano dello spazio, il passo di 2,815 metri regala un abitacolo spazioso, il bagagliaio da 583 litri, che possono diventare oltre 2.000 abbattendo i sedili, ci ricorda l’anima versatile del SUV. Tecnologia ben integrata a bordo con la strumentazione digitale da 10,25” e lo schermo centrale da 12,5”, con Apple CarPlay e Android Auto sempre disponibili. Una formula che guarda alle esigenze quotidiane, senza strafare inutilmente.

Mazda CX-5: allestimenti e dotazioni

La proposta commerciale si articola in quattro livelli, ognuno con una propria identità molto chiara:

Prime-Line : è la versione d’ingresso, ma già completa di tutto ciò che serve, per esempio fari full LED, cerchi da 17”, sensori di parcheggio con retrocamera, clima bizona, cruise control, mantenimento di corsia e monitoraggio degli angoli ciechi. Una dotazione base che non lascia niente al caso.

: è la versione d’ingresso, ma già completa di tutto ciò che serve, per esempio fari full LED, cerchi da 17”, sensori di parcheggio con retrocamera, clima bizona, cruise control, mantenimento di corsia e monitoraggio degli angoli ciechi. Una dotazione base che non lascia niente al caso. Centre-Line : il cuore dell’offerta porta in dote cerchi da 19”, portellone elettrico, sedili riscaldati in similpelle, head-up display, ricarica wireless e vetri oscurati. Con la trazione integrale arriva la cavalleria, con le modalità Off-Road e Hill Descent Control, che ampliano la versatilità.

: il cuore dell’offerta porta in dote cerchi da 19”, portellone elettrico, sedili riscaldati in similpelle, head-up display, ricarica wireless e vetri oscurati. Con la trazione integrale arriva la cavalleria, con le modalità Off-Road e Hill Descent Control, che ampliano la versatilità. Exclusive-Line : pensata per chi cerca comfort premium, offre interni in similpelle bicolore, sedili posteriori riscaldati, impianto Bose a 12 altoparlanti e telecamere a 360° che trasformano l’abitacolo in un salotto tecnologico. Qui troviamo anche il tetto panoramico.

: pensata per chi cerca comfort premium, offre interni in similpelle bicolore, sedili posteriori riscaldati, impianto Bose a 12 altoparlanti e telecamere a 360° che trasformano l’abitacolo in un salotto tecnologico. Qui troviamo anche il tetto panoramico. Homura: il top di gamma propone esterni con dettagli in nero lucido, fari LED Matrix, sedili in pelle ventilati, portellone con apertura “hands-free”, riconoscimento facciale per la personalizzazione delle impostazioni e display centrale da 15,6”. Il massimo della tecnologia Mazda.

Per quanto riguarda i prezzi, il listino parte da 35.900 euro per la Prime-Line a trazione anteriore e arriva a 47.450 € per la Homura AWD. Le vernici speciali si collocano tra 950 e 1.300 euro, mentre la differenza tra 2WD e 4WD è di 2.300 euro. Prezzi trasparenti e differenziazioni nette, che aiutano davvero a orientarsi senza confusione.

La nuova Mazda CX-5 2026 conferma la filosofia del marchio nipponico, con un SUV “poco fumo e tanto arrosto”, per un’esperienza d’uso quotidiano sempre equilibrata e di alta qualità. Anche la gamma offerta semplifica le scelte, mentre le dotazioni sono tarate sulle reali esigenze e le promozioni di prevendita offrono vantaggi interessanti sia ai nuovi clienti che ai fedelissimi Mazda. La nuova CX-5 garantisce basi solide e punta su comfort, tecnologia e design coerente con l’identità del marchio, per chi cerca un SUV affidabile, senza compromessi di sostanza: una scelta razionale capace di appassionarci.

