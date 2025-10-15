La diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea in lutto: è morto don Nunzio Maccarone

Il ricordo commosso di Antonio Leonardo Montuoro: “Un parroco colto e buono, un amico e un riferimento per la cultura della fede”

La comunità della diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea è in lutto per la scomparsa di don Nunzio Maccarone, Vicario del Vescovo, venuto a mancare dopo aver affrontato con serenità e profonda fede una lunga malattia.

A ricordarlo con parole di grande affetto e riconoscenza è Antonio Leonardo Montuoro, che ha voluto esprimere pubblicamente il suo dolore:

“Don Nunzio Maccarone è salito al cielo. Dopo aver combattuto contro un tumore che ha vissuto nella serenità della fede, ci lascia con un profondo vuoto. Don Nunzio era un parroco colto e buono. Le sue omelie erano sempre appropriate e ricche di contenuti spirituali”

Figura stimata sia come sacerdote che come uomo di cultura, don Maccarone è stato anche un apprezzato insegnante al Liceo Classico di Nicotera, dove per anni ha trasmesso ai giovani l’amore per il sapere e per i valori autentici della vita.

Montuoro lo ricorda come “un caro amico e un riferimento per la cultura della fede”, sottolineando la sua capacità di unire il rigore intellettuale alla profonda umanità.

“Riposa in pace, caro amico – scrive ancora –. Da lassù continuerai il tuo ministero nell’assistere tutti noi. Amen”

Con la sua scomparsa, la Chiesa di Mileto, Nicotera e Tropea perde non solo un sacerdote esemplare, ma anche un uomo che ha saputo incarnare con semplicità e coerenza la forza della fede e dell’insegnamento cristiano.