Poste Italiane celebra l’arte orafa calabrese: un francobollo per il maestro Giovambattista Spadafora

L’arte orafa calabrese entra ufficialmente nel pantheon delle eccellenze italiane. Il 14 ottobre, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato presentato il francobollo celebrativo dedicato al maestro orafo Giovambattista Spadafora e alla storica maison G.B. Spadafora di San Giovanni in Fiore, simbolo della creatività e della tradizione artigiana del Mezzogiorno.

L’emissione fa parte della serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, con cui Poste Italiane e MIMIT rendono omaggio alle imprese che incarnano l’identità produttiva e culturale del Paese. Alla cerimonia hanno preso parte il Ministro Adolfo Urso, il Sottosegretario con delega alla filatelia Fausta Bergamotto, rappresentanti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di Poste Italiane e i familiari del maestro.

Il francobollo, emesso ufficialmente il 14 ottobre 2025, ritrae Giovambattista Spadafora mentre soffia nella storica lampada a olio del bisnonno, simbolo della continuità familiare e del legame con una tradizione che attraversa i secoli. Sullo sfondo, appaiono alcune delle sue creazioni ispirate al “Draco Magnus et Rufus” tratto dal Liber Figurarum di Gioacchino da Fiore, il mistico florense le cui visioni hanno da sempre alimentato l’immaginario artistico della famiglia Spadafora.

Fondata ufficialmente nel 1955, la maison G.B. Spadafora affonda però le proprie radici nel XVIII secolo, quando gli antenati del maestro iniziarono a lavorare i metalli preziosi nel cuore della Sila. Oggi l’azienda è riconosciuta come una delle espressioni più raffinate dell’arte orafa italiana nel mondo, capace di fondere tradizione, innovazione e spiritualità in un linguaggio artistico unico.

Durante la cerimonia, Monica Spadafora, figlia del fondatore, ha espresso l’emozione della famiglia:

«È un grande onore vedere nostro padre rappresentato su un francobollo. Quell’immagine racchiude la passione, il sacrificio e l’amore per un mestiere che è prima di tutto arte e identità».

A sottolineare il valore simbolico dell’omaggio, Giancarlo Spadafora, attuale titolare della maison, ha aggiunto:

«Le nostre creazioni nascono dalla ricerca di armonia e significato, ispirate alla visione universale di Gioacchino da Fiore. Questo riconoscimento premia non solo la nostra famiglia, ma tutta la Calabria laboriosa e creativa».

Il francobollo e i relativi prodotti filatelici – folder, cartoline, tessere e bollettini illustrativi – sono disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, negli Spazio Filatelia delle principali città italiane e online sul portale filatelia.poste.it.

Con questa emissione, Poste Italiane celebra una storia fatta di maestria e bellezza, riconoscendo alla G.B. Spadafora il ruolo di ambasciatrice dell’arte orafa calabrese e della cultura del Made in Italy, nel segno della memoria, dell’ingegno e del radicamento territoriale.