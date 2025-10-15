Appello ai calabresi: “Abbiate coscienza ecologica, la nostra terra ha bisogno di voi”

Un messaggio accorato invita i cittadini della Calabria al rispetto dell’ambiente e alla tutela del futuro delle nuove generazioni

Un invito alla responsabilità, un richiamo alla coscienza collettiva e all’amore per la propria terra. È questo il senso dell’appello che Mario Cuccione, un cittadino calabrese rivolge a tutti coloro che si sentono parte di una comunità legata alla propria regione e desiderosa di vederla crescere in armonia con la natura.

“Quello che scrivo – spiega l’autore del messaggio – è un appello molto sentito e importante, che tocca una tematica fondamentale: il rispetto per l’ambiente e il futuro della nostra terra”.

Il cuore dell’appello è semplice ma profondo: non gettare i rifiuti per terra, prendersi cura dei luoghi comuni, fare ciascuno la propria parte per una Calabria più pulita e vivibile. Un gesto apparentemente piccolo, ma che può fare la differenza se condiviso da tutti.

“Il mio messaggio, rivolto ai calabresi, è un invito alla responsabilità civica e all’amore per il proprio territorio – prosegue –. L’impatto dei rifiuti abbandonati sulla natura e sulla qualità della vita per le generazioni future è un problema reale che merita la massima attenzione.”

Un tema, quello dell’ambiente, che non riguarda solo le istituzioni ma ogni singolo cittadino. È nei comportamenti quotidiani che si misura la cura per la propria terra: nel rispetto delle regole, nella sensibilità ecologica, nella consapevolezza che il benessere collettivo nasce dalla somma delle scelte individuali.

“Speriamo – conclude – che il mio messaggio trovi riscontro e incoraggi tutti a fare la propria parte per una Calabria e un mondo più puliti e vivibili. Vi prego, vi supplico: fate un piccolo gesto di generosità per un futuro migliore dei nostri figli e dei nostri nipoti.”

Un appello semplice, ma potente, che richiama al senso di appartenenza e alla necessità di costruire insieme un futuro sostenibile, dove la bellezza della Calabria possa essere davvero un patrimonio da custodire, non da rovinare.