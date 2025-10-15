Bologna riscopre una autrice che trasmette emozioni

Bologna – A volte nella vita crediamo che tutto arriva per caso, ma è la vita stessa che ci sorprende, così è stato con Carlotta Biavati, nata a Bologna, dove anche vive. Anche lei si è sorpresa quando ha scoperto il proprio talento artistico, in una sera d’autunno del 2018, quando, vuoi per ciò che il suo animo dettava, vuoi perché la vita è sempre una sorpresa, ha sentito il bisogno di mettere nero su bianco le proprie emozioni. Sono state definite poesie, ma lei non ama considerarle vere e proprie poesie, ma preferisce definirle testi, la maggior parte ispirati a vicende personali. Lei stessa si definisce un’autrice.

Ha ideato un progetto di collaborazione pittura – scrittura nel corso di una mostra nel 2019. Ha pensato di vestire un quadro, vestirlo con le parole, con le emozioni, dare voce così ad un soggetto di un dipinto interpretandolo liberamente con la propria sensibilità ed il proprio punto di vista, ciò rappresenta un valore aggiunto, affinché entrambe le arti siano legate da un filo rosso invisibile e conservino la propria indipendenza. Così è nata Carlybi, e così che firma i suoi scritti, le sue interpretazioni con questo pseudonimo. Inoltre è inserita in varie antologie poetiche, ha partecipato a vari concorsi tra questi quello della Aletti 2000. Seguono alcune pubblicazioni edite e partecipazioni a qualche concorso poetico ..

Rino LoGiacco