“Invisible America”, il film che dà voce agli invisibili dell’immigrazione

Nel pieno del dibattito globale sull’immigrazione, arriva un film che affronta il tema con uno sguardo diverso, più intimo e umano. Invisible America non potrebbe essere più attuale: mentre le cronache parlano di confini e numeri, la pellicola firmata da Christian de la Cortina accende i riflettori sulle vite quotidiane di chi, una volta attraversato il confine, rimane nell’ombra.

Prodotto nel 2023 e vincitore del People’s Choice Award al Seattle Latino Film Festival, Invisible America è un dramma intenso e realistico, girato in formato 4K e disponibile in spagnolo e inglese con sottotitoli. Una produzione che unisce autenticità e coraggio, nata da un team di cineasti ispanici determinati a restituire dignità e voce a una comunità spesso invisibile.

Una storia di confine e sopravvivenza

Il protagonista, Fernando (interpretato dallo stesso de la Cortina), è un attivista messicano che fugge dal proprio Paese in cerca di asilo negli Stati Uniti. Mentre attende la decisione delle autorità, è costretto a portare un braccialetto elettronico e trova lavoro in una fattoria del Vermont, dove si unisce ad altri lavoratori clandestini — Pablo, Juan e Carolina.

Quello che inizialmente sembra un rifugio si rivela presto una forma moderna di schiavitù: turni estenuanti, minacce di deportazione e ricatti costanti. Fernando capisce che la libertà che cercava è diventata una nuova prigionia. Deciderà di reagire, compiendo una scelta che cambierà la vita sua e dei compagni.

“Volevo sfidare i cliché – spiega il regista –. Spesso gli immigrati senza documenti sono rappresentati come ignoranti o privi di voce. Con Fernando ho voluto creare un personaggio istruito, un giornalista costretto all’esilio perché dice la verità. Il film è un omaggio alla mia comunità ispanica, alla sua dignità e resilienza”.

Luce e oscurità dell’America contemporanea

Il contrasto visivo tra Messico e Stati Uniti è volutamente netto. “Gli Stati Uniti, apparentemente sicuri, sono ritratti come freddi e duri – racconta de la Cortina –. Il Messico, pur pericoloso, è ricordato come caldo e pieno di luce. La felicità può esistere ovunque, non solo nei Paesi ricchi”.

La fotografia accompagna questa contrapposizione: toni metallici e inquadrature claustrofobiche per la vita in fabbrica, luce naturale e colori caldi nei flashback del passato. Un linguaggio visivo che amplifica il senso di alienazione e la nostalgia di un’umanità perduta.

Una produzione nata dal coraggio

A firmare la sceneggiatura e la produzione è Vanessa Cáceres, che ha creduto nel potere del cinema come strumento di verità. “Gli immigrati portano valore, anche quando il mondo li considera solo numeri – racconta –. Invisible America è un atto di luce su storie che pochi vogliono vedere. Le difficoltà durante la pandemia sono state enormi, ma la nostra determinazione ha reso questo progetto ancora più autentico”.

Tra i produttori esecutivi figura anche Frank Baylis, che spiega così la sua scelta di sostenere il film: “Ho creduto subito nella visione di Christian e Vanessa. È un’opera che umanizza gli immigrati clandestini, mostrando che dietro ogni volto ci sono sogni, dignità e paura. In un’epoca di politiche sempre più dure verso i vulnerabili, Invisible America ci ricorda cosa significa davvero essere umani”.

L’impatto sui festival e sul pubblico

Il film ha ricevuto accoglienza calorosa nei festival latinoamericani e statunitensi. In particolare, la comunità ispanica lo ha accolto come un racconto necessario. “Le reazioni sono state commoventi – dice de la Cortina –. Molti spettatori si sono riconosciuti nelle storie dei protagonisti. A Cuba il film è stato proiettato in oltre 200 teatri, ma altrove abbiamo dovuto lottare contro rifiuti e censure. Come accaduto per Sound of Freedom, la nostra battaglia era farlo vedere. E ne siamo orgogliosi”.

Un film che parla al presente

Invisible America arriva in un momento in cui la questione migratoria divide, alimentata da paure e retoriche politiche. Ma il film invita a guardare oltre: dietro ogni frontiera ci sono volti, famiglie e speranze.

Con un cast di talento – tra cui Jorge Martínez Colorado, Sonia Martínez, Luis Oliva e Kim Hoffman – e una regia capace di fondere dramma e tensione sociale, Invisible America si afferma come una delle opere più urgenti e necessarie degli ultimi anni.

Una storia che non cerca di commuovere, ma di far vedere. Perché, come ricorda il suo autore, “quando smettiamo di guardare gli invisibili, smettiamo di vedere noi stessi”.