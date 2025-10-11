Sidney Arena ospite di “Notizie Oggi”: focus su sanità e Covid

Questa mattina, Canale Italia ha aperto la puntata di Notizie Oggi con ospite Sidney Arena, noto avvocato e commentatore di attualità. L’intervista, condotta da Massimo Martire, ha toccato diversi temi di grande attualità, dal Covid-19 alle criticità della sanità nazionale, con riflessioni su questioni spesso considerate spinose.

Per chi volesse approfondire, sul canale YouTube ufficiale de La Prima Pagina è disponibile uno spezzone dell’intervista.