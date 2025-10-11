Il Liceo “Vito Capialbi” celebra l’Erasmus+ Day: un ponte tra Vibo Valentia e l’Europa

di Pino Cinquegrana *

Lunedì 13 ottobre l’Aula Magna del Liceo Capialbi accoglierà studenti, docenti e partner europei per raccontare esperienze di scambio, formazione e crescita culturale. Presenti anche delegazioni da León e collegamenti in diretta con le scuole partner di Vienna, Malaga e Ploiești.

Il Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia conferma la propria vocazione europea e internazionale con la seconda edizione del “Capialbi Erasmus+ Day”, in programma lunedì 13 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, presso l’Aula Magna dell’istituto.

L’iniziativa, promossa dal Dirigente Scolastico ing. Antonello Scalamandrè, rientra nel quadro del Programma Erasmus+ Azione Chiave 1 – Accreditamento KA120 (2021-2027), per il quale l’Agenzia Nazionale INDIRE ha riconosciuto al “Capialbi” il finanziamento pluriennale che consente lo sviluppo di mobilità studentesche e dello staff fino al 2027.

Esperienze, incontri e nuove partenze

Dopo le mobilità concluse lo scorso maggio – che hanno coinvolto 35 studenti e 9 docenti tra Malaga (Spagna) e Ploiești (Romania) – il liceo vibonese si prepara ad una nuova stagione di esperienze internazionali. A partire dal 14 ottobre, infatti, partiranno nuove mobilità verso Vienna, Bruxelles, León e Malaga, che vedranno protagonisti circa 50 studenti e 8 docenti, con due studenti impegnati in una long mobility di 32 giorni.

Nel frattempo, il Capialbi diventerà anche luogo di accoglienza, ospitando dal 12 al 18 ottobre una delegazione di sei studenti e due docenti provenienti da La Robla (León, Spagna).

Il programma dell’Erasmus+ Day

L’appuntamento di lunedì rappresenta un momento di condivisione, rendicontazione e disseminazione delle esperienze realizzate durante l’anno scolastico 2024/2025. La giornata si aprirà con i saluti del dirigente scolastico Antonello Scalamandrè, la presentazione del team Erasmus e l’accoglienza della delegazione spagnola, accompagnata dalle note dell’Orchestra del Liceo Musicale e Coreutico, che eseguirà gli inni nazionali di Italia e Spagna.

Seguiranno gli interventi degli studenti protagonisti delle mobilità di gruppo a Malaga e Ploiești, che illustreranno risultati, emozioni e competenze acquisite durante il loro percorso all’estero. Le scuole partner europee – tra cui la Novaschool di Malaga, la HLW 19 di Vienna e il Virgin Madgearu Economic College di Ploiești – parteciperanno in collegamento Google Meet, per un confronto diretto e multiculturale.

Spazio anche alle testimonianze dei docenti che hanno preso parte a esperienze di job-shadowing e courses & training in Spagna e Romania, con riflessioni sulle metodologie didattiche osservate e sugli elementi trasferibili alla didattica quotidiana italiana.

La mattinata si concluderà con una sessione aperta di domande e risposte, in cui studenti, insegnanti e membri del team Erasmus racconteranno il valore formativo e umano del programma, concludendo con una riflessione condivisa sui benefici dell’Erasmus per la crescita personale e professionale di chi vi partecipa.

Una scuola proiettata verso l’Europa

“Il nostro liceo crede profondamente nel valore dello scambio e del dialogo tra culture – spiega il dirigente scolastico Antonello Scalamandrè –. L’Erasmus+ non è solo un progetto di mobilità, ma un percorso di formazione che apre la mente, rafforza le competenze e costruisce legami di amicizia e collaborazione che vanno oltre i confini nazionali”.

Con il sostegno costante di docenti e studenti, il Liceo “Vito Capialbi” continua a distinguersi per la qualità dei suoi progetti europei, che uniscono innovazione didattica, esperienze internazionali e apertura al mondo.

L’Erasmus+ Day sarà, ancora una volta, una festa dell’Europa a scuola, un’occasione per raccontare come il sogno di un’educazione senza frontiere stia diventando, giorno dopo giorno, una realtà concreta per i giovani vibonesi.

* Antropologo, docente, speaker di WGBB Radio New York