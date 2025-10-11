Due sparatorie a poche ore di distanza: quattro morti negli Stati Uniti, feriti in Germania

Due episodi di violenza armata hanno sconvolto, a poche ore di distanza, gli Stati Uniti e la Germania. In Mississippi, quattro persone sono state uccise e almeno venti ferite in una sparatoria avvenuta a Leland, piccola cittadina nella regione del Delta. L’episodio è avvenuto nel centro del paese, dove si erano radunate numerose persone dopo una partita di football locale.

A darne notizia è stato il senatore dello Stato del Mississippi Derrick Simmons, che ha spiegato come la tragedia sia scoppiata dopo l’incontro di “homecoming”, tradizionale evento sportivo che riunisce studenti, famiglie e comunità. Tra i feriti, quattro sono stati trasportati d’urgenza in elicottero in un ospedale della capitale Jackson e si trovano in condizioni critiche.

La dinamica è ancora in corso di accertamento e le autorità locali stanno indagando per chiarire le cause dell’agguato e individuare eventuali responsabili. La comunità di Leland, sconvolta, si è stretta intorno alle famiglie delle vittime, mentre il governatore del Mississippi ha espresso cordoglio e promesso pieno sostegno alle forze dell’ordine.

Poche ore più tardi, un altro episodio di sangue è avvenuto in Europa, nella città tedesca di Giessen, nello stato dell’Assia. Un uomo ha aperto il fuoco nella piazza del mercato, nei pressi di un’agenzia di scommesse, ferendo diverse persone. L’allarme è scattato poco dopo le 15:00.

Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia locale, l’aggressore è riuscito a fuggire subito dopo la sparatoria. Le forze dell’ordine hanno isolato la zona e avviato una vasta caccia all’uomo, ma al momento non vi sarebbero ulteriori pericoli per la popolazione. Le autorità tedesche stanno lavorando per identificare il responsabile e chiarire le motivazioni del gesto.

Due episodi distinti, a migliaia di chilometri di distanza, che riportano drammaticamente al centro del dibattito internazionale il tema della violenza armata e della sicurezza pubblica, in un contesto globale sempre più segnato da tensioni sociali e individuali.