Expocasa 2025 accende i riflettori sulla casa del futuro

Tra nuovi espositori, giovani talenti, luce e colore, Expocasa 2025 racconta l’evoluzione dell’abitare contemporaneo. Parole chiave: design, sostenibilità, innovazione, emozione.

Un’edizione ricca di novità

La 62ª edizione di Expocasa, in programma dal 4 al 12 ottobre 2025 all’Oval Lingotto Fiere di Torino, è pronta a sorprendere con un’edizione dinamica e ricca di contenuti. Organizzata da GL events Italia, la manifestazione presenta nuovi espositori, progetti speciali e il debutto di Luce&Casa, spazio dedicato al ruolo della luce nella progettazione degli ambienti domestici.

Le incursioni artistiche di John Blond, che hanno trasformato le pareti esterne dell’Oval in opere di street art, anticipano l’anima creativa del Salone. Intanto, è ancora aperta fino al 7 settembre la Design Call 2025, rivolta a designer under 35: saranno selezionati 10 giovani talenti che avranno l’opportunità di esporre le proprie creazioni davanti a oltre 40.000 visitatori e 5.000 professionisti del settore.

Il programma prevede incontri, workshop e mostre in un percorso espositivo che unisce aziende consolidate, artigiani indipendenti e marchi emergenti, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente.

«Con Expocasa vogliamo raccontare l’evoluzione dell’abitare attraverso nuovi linguaggi e sensibilità», afferma Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia. «Il nostro obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza stimolante e sempre più vicina alle esigenze del vivere contemporaneo».

La luce protagonista: nasce “Luce&Casa”

Per la prima volta, Expocasa dedica un intero spazio al tema della luce con Luce&Casa, progetto realizzato in collaborazione con Traiano Luce 73, punto di riferimento torinese per l’illuminazione e il lighting design.

Luce&Casa esplora la luce come materia progettuale capace di plasmare emozioni e atmosfere, andando oltre la funzione tecnica. I visitatori potranno dialogare con light designer, scoprire tecnologie smart e lasciarsi ispirare da installazioni e corpi illuminanti d’eccellenza, per comprendere come gestire al meglio la luce negli ambienti domestici.

Torino si tinge di emozione: il viaggio nel colore con Gabriella Alison Cevrero

Il colore sarà un altro grande protagonista di Expocasa 2025 grazie all’intervento di Gabriella Alison Cevrero, Interior e Color Designer tra le più autorevoli in Italia.

Domenica 12 ottobre, dalle 10:30 alle 11:30, Cevrero condurrà l’incontro “Un viaggio attraverso 5000 anni di cultura del colore”, organizzato da Casartigiani Piemonte. Un appuntamento che offrirà al pubblico l’occasione di esplorare il colore come linguaggio universale, elemento progettuale e percettivo in grado di trasformare l’esperienza dello spazio abitato.

Con un approccio che unisce arte, neuroscienze e cultura visiva, la designer illustrerà come le scelte cromatiche influenzino il benessere e l’identità degli ambienti.

«Il colore è un linguaggio universale che racconta la relazione tra spazio e persona, cultura e percezione», spiega Cevrero.

Docente di Interior e Color Design presso l’Accademia Telematica Europea e l’IDI – Italian Design Institute, è specializzata nella progettazione cromatica applicata all’architettura e all’arredo. Da oltre dieci anni collabora con aziende, studi di architettura e brand di design per la creazione di palette cromatiche destinate a spazi residenziali, commerciali e hospitality.

Il suo lavoro si distingue per un approccio olistico e contemporaneo, dove la sensibilità estetica dialoga con la psicologia ambientale, il Feng Shui e l’armocromia.

L’appuntamento rappresenta un’occasione imperdibile per designer, architetti e appassionati che desiderano approfondire il potere del colore come strumento di comunicazione e benessere.

👉 [Clicca qui per prenotare il tuo posto all’evento]

👉 Vieni a Expocasa con lo sconto grazie a Casartigiani – prendi il biglietto qui

Nuovi espositori: tra tradizione e sostenibilità

L’edizione 2025 si arricchisce di espositori che interpretano il design con attenzione all’ambiente e alle radici artigianali.

STØV Vintage Furniture Design (Torino) celebra il design scandinavo anni ’50-’70, con pezzi originali restaurati.

Fantin (Friuli), presentato da Ristructura , propone arredi in metallo essenziali, 100% riciclabili e sostenibili.

Memarm (Torino) unisce tradizione artigiana e tecnologie green nella lavorazione del marmo.

Bo e Torielli , storica azienda torinese, espone marmi, graniti e pietre naturali reinterpretati in chiave moderna.

La Cassapanca porta in fiera l’artigianato valdostano e l’arte povera alpina.

Vesta Furniture (Trentino) unisce design contemporaneo e sostenibilità, valorizzando le radici territoriali.

Bonetto Design Arredamento (Chieri, TO) presenta le collezioni De Rosso e Gervasoni, che combinano creatività, materiali innovativi e personalizzazione.

Design Call: il futuro è dei giovani

La Design Call 2025 conferma l’impegno di Expocasa nel sostenere i nuovi talenti. Il bando, dedicato ai designer under 35, offre la possibilità di esporre le proprie opere all’interno del Salone.

Promosso con la collaborazione di IAAD, IED, NAD, Politecnico di Torino, AIPi, CPD e Agenda della disabilità, rappresenta un trampolino di lancio per chi immagina oggi la casa del futuro.

Informazioni utili

📍 Location: Oval – Lingotto Fiere, Torino

📅 Date: 4 – 12 ottobre 2025

🚆 Accessi: dalla stazione ferroviaria Torino Lingotto e dalla fermata metro Italia 61

🎟️ Biglietti: intero €8, ridotto €5

🕒 Orari di apertura: