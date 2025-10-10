Digital Strategy 2025 a Torino: due giorni per potenziare il marketing digitale

Il 6 e 7 novembre 2025, Torino ospiterà la terza edizione di Digital Strategy, l’evento dedicato al Digital Marketing più atteso dell’anno in Italia. Organizzato da Wolf Agency, l’evento promette formazione avanzata e networking di alto livello con 35 tra i migliori professionisti italiani del settore.

I partecipanti potranno approfondire strategie efficaci di Brand, SEO, Advertising, Social Media, Content Marketing, e-Commerce, Digital PR, AI e Marketing Turistico, attraverso casi studio reali e sessioni pratiche. Ogni partecipante riceverà inoltre un attestato di partecipazione personale.

“Digital Strategy non è solo teoria, ma apprendimento pratico per migliorare la propria presenza online e ottenere risultati concreti”, spiegano gli organizzatori. L’evento è pensato per imprenditori, professionisti del marketing, freelance e team aziendali che vogliono restare competitivi nel mondo digitale.

Oltre alle sessioni formative, è prevista una ricca opportunità di networking, con aperitivi e momenti dedicati a confrontarsi con speaker e altri partecipanti. I biglietti includono accesso alle giornate scelte, slide dei relatori, videoregistrazioni e bonus speciali come aperitivi con gli speaker.

Per informazioni, programma completo e iscrizioni è possibile visitare il sito ufficiale: digitalstrategy.events.