Dearterializzazione emorroidaria doppler guidata o Metodo THD

La Dearterializzazione emorroidaria doppler guidata, conosciuta anche come Metodo THD (Transanal Hemorrhoidal Dearterialization), rappresenta una delle più moderne e meno invasive tecniche per il trattamento delle emorroidi. Grazie all’utilizzo della tecnologia doppler, questo approccio consente di intervenire in modo mirato, efficace e con un decorso post-operatorio molto più rapido rispetto alla chirurgia tradizionale.Cos’è la dearterializzazione emorroidaria doppler guidata

Il Metodo THD nasce con l’obiettivo di ridurre il flusso sanguigno verso i cuscinett emorroidari, responsabili dei sintomi fastidiosi come dolore, sanguinamento e prolasso.

Durante l’intervento, il chirurgo utilizza una sonda doppler che permette di individuare con estrema precisione le arterie che alimentano le emorroidi. Una volta localizzate, queste vengono legate attraverso piccole suture riassorbibili, riducendo progressivamente l’afflusso di sangue.

Il grande vantaggio di questa tecnica è che non prevede incisioni dolorose o rimozioni di tessuto, rendendo il recupero molto più rapido e confortevole per il paziente.Quando è indicato il Metodo THD

La Dearterializzazione emorroidaria doppler guidata è indicata per i casi di emorroidi di II, III e in alcuni casi IV grado, dove i sintomi non trovano beneficio dai trattamenti conservativi come creme, farmaci o modifiche dello stile di vita.

È una soluzione ideale per chi desidera un intervento efficace ma mini-invasivo, che consenta di riprendere le normali attività in tempi brevi. L’intervento viene solitamente eseguito in anestesia locale o spinale e richiede una degenza molto breve, spesso in regime di day-hospital.Vantaggi del Metodo THD

Tra i principali benefici della Dearterializzazione emorroidaria doppler guidata o Metodo THD, troviamo:

Assenza di tagli e ferite aperte , con conseguente riduzione del dolore post-operatorio.

, con conseguente riduzione del dolore post-operatorio. Ripresa rapida delle normali attività (in genere in pochi giorni).

(in genere in pochi giorni). Basso rischio di complicanze come infezioni o stenosi anali.

come infezioni o stenosi anali. Efficacia duratura nel tempo, con un’elevata percentuale di successo e bassi tassi di recidiva.

Inoltre, essendo una procedura mini-invasiva, il rischio di incontinenza o alterazioni della sensibilità anale è praticamente nullo.Cosa aspettarsi dopo l’intervento

Dopo la Dearterializzazione emoroidaria doppler guidata (Metodo THD), il paziente può avvertire un leggero fastidio o una sensazione di peso, generalmente gestibile con analgesici comuni. È consigliato seguire una dieta ricca di fibre e bere molta acqua per evitare stitichezza e sforzi durante la defecazione.

Il controllo post-operatorio con il chirurgo serve a verificare il corretto decorso della guarigione e l’efficacia dell’intervento.

Conclusione

La Dearterializzazione emorroidaia doppler guidata o Metodo THD è una soluzione moderna, sicura e poco invasiva per il trattamento delle emorroidi. Offre risultati eccellenti con tempi di recupero rapidi e un notevole miglioramento della qualità di vita del paziente.

