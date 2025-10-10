I Vigili del Fuoco di Perugia si illuminano di verde per i bambini affetti da PANS-PANDAS

Nella serata di mercoledì 9 ottobre, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per l’Umbria e il Comando di Perugia hanno acceso di verde le sedi di Corso Cavour, aderendo alla campagna di sensibilizzazione dedicata ai bambini colpiti dalle sindromi PANS e PANDAS.

L’iniziativa, avviata alle ore 17.00, ha voluto richiamare l’attenzione su una patologia rara e ancora poco conosciuta, ma capace di incidere in modo profondo sulla vita di tanti piccoli pazienti e delle loro famiglie. La luce verde – simbolo universale di speranza, forza e rinascita – ha rappresentato il segno concreto della vicinanza dei Vigili del Fuoco a chi ogni giorno affronta questa difficile battaglia.

Con questo gesto simbolico, il Corpo ha voluto unirsi idealmente alle famiglie, ai medici e alle associazioni che operano instancabilmente per diffondere conoscenza, promuovere la ricerca e offrire sostegno ai bambini affetti da PANS-PANDAS.

Un’iniziativa semplice ma dal forte valore umano, che illumina non solo le facciate della città, ma anche la consapevolezza collettiva sull’importanza di non lasciare soli i più fragili. Perché, come ricordano i Vigili del Fuoco di Perugia, anche nelle sfide più difficili non si è mai soli.