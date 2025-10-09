Meloni: “Accordo storico in Egitto, ora possibile la pace a Gaza. L’Italia pronta a fare la sua parte”

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto con soddisfazione l’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump, definendolo “una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate”.

Il premier italiano ha espresso gratitudine nei confronti del presidente americano Donald Trump, “per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza”, e ha ringraziato i mediatori internazionali — Egitto, Qatar e Turchia — “per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l’esito positivo raggiunto”.

Meloni ha sottolineato come “questo accordo e il più ampio percorso tracciato dal Piano Trump costituiscano un’opportunità unica per porre fine a un conflitto che deve assolutamente essere risolto”. Da Palazzo Chigi arriva dunque un chiaro invito a “tutte le parti coinvolte a rispettare pienamente le misure già concordate e a lavorare per realizzare rapidamente i passi successivi previsti dal Piano di Pace”.

Il premier ha inoltre ribadito il pieno sostegno dell’Italia al processo diplomatico in corso e la disponibilità del governo a contribuire concretamente “alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Gaza”, in una prospettiva di pace duratura e di cooperazione internazionale.

Con questa presa di posizione, Roma si colloca tra i primi governi europei a sostenere con convinzione la nuova iniziativa di mediazione, salutando con ottimismo un possibile punto di svolta dopo mesi di conflitto e tensioni in Medio Oriente.