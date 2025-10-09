Attilio Carbone festeggia 61 anni di radio e di “Melodie Italiane”: un ponte tra Italia e Stati Uniti che non si è mai interrotto

di Pino Cinquegrana

Da New York a Long Island, passando per la Calabria e l’Italia intera, oggi la comunità italoamericana celebra i 61 anni di carriera di Attilio Carbone, voce storica e ambasciatore della musica e della cultura italiana negli Stati Uniti. Da parte nostra, un affettuoso augurio a un professionista autentico, instancabile e appassionato: buon anniversario, Attilio!

Sessantuno anni di microfono, di emozioni, di storie e canzoni che profumano d’Italia. È questo il traguardo che Attilio Carbone, conduttore e ideatore del popolare programma radiofonico “Melodie Italiane”, celebra oggi con la semplicità e la gratitudine di chi ha fatto della radio una missione di vita. Dalla sua postazione a WGBB, storica emittente newyorkese di Long Island, Carbone continua ogni domenica a portare nelle case degli italoamericani la voce, i suoni e le emozioni della madrepatria.

“Melodie Italiane” è molto più di una trasmissione musicale: è un legame affettivo, un filo invisibile che da più di sei decenni unisce l’Italia e gli Stati Uniti attraverso la forza universale della musica. Oggi, mentre il mondo della comunicazione cambia vorticosamente, Attilio Carbone rimane fedele alla tradizione della radio in diretta, quella fatta di calore umano, di contatto vero con gli ascoltatori, di voce e cuore.

Dalla Calabria a New York: la storia di una voce

Di origini calabresi, Carbone ha portato con sé oltre oceano i valori della sua terra, la passione per la cultura italiana e la volontà di restare ponte tra le due sponde dell’Atlantico. Negli anni Sessanta si trasferisce negli Stati Uniti, dove non solo costruisce una carriera nel mondo radiofonico, ma diventa anche una figura di riferimento per la comunità italiana d’America.

La sua voce, calda e riconoscibile, è diventata con il tempo parte integrante della memoria collettiva di generazioni di italoamericani. Molti ascoltatori raccontano di aver imparato l’italiano o di aver riscoperto le proprie radici grazie a lui. Le sue trasmissioni non sono mai state solo intrattenimento: sono state educazione culturale, veicolo di valori e nostalgia, ma anche apertura al dialogo e alla conoscenza reciproca.

WGBB: la casa della radio che non invecchia

La WGBB (1240 AM e 95.9 FM), tra le più antiche emittenti di Long Island, fondata nel 1924, è la casa storica di “Melodie Italiane”. Un luogo che conserva ancora oggi il fascino delle origini della radio americana, dove la tecnologia moderna convive con un’anima autentica. Da qui, ogni settimana, Attilio Carbone accende i microfoni per tre ore di pura italianità: musica, interviste, cultura, cucina, notizie, storie di artisti e di emigrati.

In un’epoca dominata da podcast, social e intelligenza artificiale, lui continua a scegliere la via più umana: la diretta. Come un rituale, si reca ogni domenica negli studi della stazione radio per incontrare i suoi ascoltatori con la stessa emozione di sempre.

Un riconoscimento condiviso

Nel corso degli anni, il lavoro di Carbone è stato premiato e riconosciuto da numerose istituzioni italoamericane. Nel 2024, la Filitalia International Foundation, prestigiosa organizzazione con sede a Philadelphia, gli ha conferito un premio speciale per il suo contributo alla promozione della cultura italiana nel mondo, istituendo anche una borsa di studio “Attilio & Francesca Carbone” per studenti di origine italiana.

In quell’occasione, la fondazione ha voluto sottolineare come il suo esempio rappresenti “una testimonianza di amore e fedeltà alle radici italiane, un modello di impegno culturale e umano al servizio delle nuove generazioni di italoamericani”.

Le celebrazioni per i 60 anni di attività, lo scorso anno, hanno raccolto attorno a lui un’ampia comunità di amici, ascoltatori e sostenitori, provenienti non solo dagli Stati Uniti ma anche dall’Italia, a conferma di quanto profondo sia il suo legame con entrambi i Paesi.

La voce della gratitudine

Attilio Carbone non ha mai dimenticato le sue origini e lo ha dimostrato anche attraverso i suoi messaggi pubblici, come le lettere indirizzate negli anni ai Presidenti degli Stati Uniti e della Repubblica Italiana, per ringraziare i due Paesi che hanno segnato la sua vita. In quelle parole si legge l’orgoglio di un cittadino del mondo che continua a credere nella fratellanza tra i popoli e nel valore delle radici culturali come strumento di pace e conoscenza reciproca.

Oltre la musica, una missione

“Melodie Italiane” è oggi un archivio vivente della storia della canzone italiana nel mondo: da Domenico Modugno a Laura Pausini, da Claudio Villa a Andrea Bocelli. Ma soprattutto, è un simbolo della resilienza culturale di chi non ha mai smesso di credere che la musica possa essere una forma di diplomazia popolare.

Attraverso le note di una canzone napoletana, un valzer di Modugno o un’intervista a un artista contemporaneo, Carbone ha costruito un dialogo continuo tra le generazioni. I giovani italoamericani, molti dei quali nati lontano dall’Italia, trovano nel suo programma un modo per sentirsi parte di una storia più grande.

Sessantuno anni e non sentirli

A 61 anni dal primo giorno dietro al microfono, Attilio Carbone è ancora lì, con la stessa voce ferma e rassicurante, con la stessa passione di chi non ha mai pensato di “fare radio” per mestiere, ma per vocazione. E lo fa con un entusiasmo che contagia: “Finché avrò fiato – ha detto in una recente intervista – continuerò a raccontare l’Italia, perché la radio è la mia vita e il mio modo per dire grazie.”

Da parte nostra, un augurio sincero:

a Attilio Carbone, maestro di radio, testimone di italianità e ponte culturale tra due mondi.

Che “Melodie Italiane” continui ancora a lungo a far risuonare, da New York all’Italia, la musica del cuore e dell’identità.

Buon 61° anniversario, Attilio!