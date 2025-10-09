È morto Paolo Sottocorona, storico volto del meteo di La7

Ieri aveva condotto, come di consueto, le sue previsioni del tempo, caratterizzate dalla pacatezza e dalla professionalità che negli anni lo avevano reso un punto di riferimento amato dal pubblico. Poche ore più tardi, la notizia della sua scomparsa improvvisa: Paolo Sottocorona, storico volto del meteo di La7, è morto all’età di 77 anni.

Apprezzato per le sue analisi equilibrate e per il garbo con cui riusciva a entrare nella quotidianità degli spettatori, Paolo Sottocorona lascia un vuoto nel panorama televisivo italiano.

«Tutta La7 si stringe alla famiglia e agli amici di Paolo. Mancherai a tutti. Ciao», ha scritto su X il direttore di La7, Andrea Salerno. Anche il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, lo ha ricordato su Instagram, pubblicando una sua foto: «Un nostro lutto, grave: se n’è andato Paolo Sottocorona».

La notizia della sua morte ha immediatamente suscitato cordoglio tra colleghi, spettatori e appassionati di meteorologia, testimoniando l’affetto e la stima accumulati in una carriera lunga e coerente.