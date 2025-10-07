Melicucco. “L’Ambiente in una Frase”: i ragazzi protagonisti della sostenibilità

Piccoli progetti per grandi ambizioni. Con questo spirito il Comune di Melicucco (Reggio Calabria) prosegue il suo impegno nelle iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte ai più giovani.

In questi giorni, nelle vie e nelle aree verdi del territorio comunale, faranno la loro comparsa le frasi ideate dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Melicucco, selezionate nell’ambito del concorso “L’Ambiente in una Frase”. Si tratta di messaggi semplici ma profondi, nati dalla riflessione e dalla creatività dei ragazzi, per ricordare a tutti l’importanza di prendersi cura del pianeta attraverso piccoli gesti quotidiani.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, ha l’obiettivo di stimolare nei giovani la consapevolezza ecologica e la capacità di tradurre in parole valori come il rispetto per la natura, la sostenibilità e la responsabilità collettiva. Gli studenti, singolarmente o in gruppo, hanno dato vita a frasi originali e significative, che diventeranno ora veri e propri “cartelli di coscienza ambientale”, visibili nei diversi punti del paese.

Vista la qualità e la sensibilità emerse dai lavori, il Comune ha deciso di esporre tutte le frasi partecipanti, rendendo l’intero progetto un percorso diffuso di educazione civica e ambientale.

«Ogni parola, ogni pensiero dedicato alla natura – sottolineano dall’amministrazione – è un tassello per costruire un futuro più verde e responsabile».

Un sentito ringraziamento è stato rivolto all’Istituto Comprensivo di Melicucco per l’impegno nel promuovere un’educazione che non solo forma, ma rende i ragazzi cittadini consapevoli e custodi del domani.

Il mondo cambia con il tuo impegno.