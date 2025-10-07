Villafranca Padovana, sabato 11 ottobre la Festa di Beneficenza per Marco: solidarietà, divertimento e inclusione

Una serata all’insegna della solidarietà e della gioia quella in programma sabato 11 ottobre, dalle 18 alle 24, all’Area Giovani – Patronato di Via Mestrino 4, Ronchi di Villafranca Padovana, dove si terrà la Festa di Beneficenza per Marco, un evento speciale dedicato alla disabilità e all’inclusione.

A presentare la serata sarà Massimo Martire, popolare conduttore e volto di Canale Italia, che guiderà il pubblico tra musica, intrattenimento e momenti di riflessione. L’iniziativa nasce per ringraziare tutte le persone e le realtà che hanno contribuito al progetto del pulmino attrezzato per Marco, il bambino di 12 anni affetto fin dalla nascita da una malattia rarissima dei piccoli vasi con emorragia.

Il papà di Marco, Tomas Bellotto, elettricista di Villafranca Padovana, è anche l’autore del diario social che racconta quotidianamente la vita del figlio. Un diario fatto di immagini, sorrisi e momenti di felicità: Marco che gioca con il pallone, sorride alle feste del paese, si diverte al mare, fa il tifo allo stadio o abbraccia i campioni della pallavolo. «Quello che la vita ti ha tolto adesso noi cerchiamo di ridartelo», è il messaggio che accompagna ogni fotografia e ogni post, un messaggio di speranza e resilienza che ha trovato risonanza anche a livello internazionale.

La Festa di Beneficenza offrirà intrattenimento per tutte le età: food truck con pizza, hamburger, fritti e dolci, gonfiabili per bambini, musica e animazione. Non mancheranno momenti speciali con Batman e il suo aiutante, pronti a distribuire gadget per i più piccoli, e la presenza delle associazioni del territorio, che racconteranno progetti e iniziative dedicate all’inclusione.

«Questo evento è un’occasione per celebrare la solidarietà e per ringraziare chi ha contribuito a rendere possibile il progetto del pulmino attrezzato», spiega Tomas. «La nostra speranza è che queste giornate possano far comprendere quanto sia importante condividere la vita con chi affronta sfide particolari».

Marco ama la scuola, il contatto con gli amici e lo sport, e il diario social racconta ogni piccolo traguardo e momento di felicità, dalla passione per il calcio – tifoso del Verona – alla scuola.

L’invito è aperto a tutti, ma per partecipare è necessario registrarsi attraverso il form dedicato: https://forms.gle/eJeAEL9538HaXHzv6. L’appuntamento è quindi per sabato 11 ottobre, dalle 18 alle 24, all’Area Giovani – Patronato, per una serata di solidarietà, divertimento e amicizia, un momento unico per sostenere Marco e tutte le famiglie che affrontano quotidianamente le sfide della disabilità.