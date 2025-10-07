Mamone (Unsic): “La riconferma di Occhiuto premia una Calabria più pragmatica e fiduciosa nel cambiamento”

«La riconferma di Roberto Occhiuto alla guida della Regione Calabria – commenta Domenico Mamone, presidente nazionale dell’Unsic – rappresenta un segnale di fiducia verso una visione politica pragmatica e coerente, capace di intercettare le esigenze concrete dei cittadini».

Il presidente nazionale dell’Unsic sottolinea come il voto calabrese, in linea con le proiezioni della vigilia ma con un risultato ancor più netto rispetto al 2021, confermi «una tendenza consolidata di consenso verso il centrodestra, che migliora di 4-5 punti rispetto a quattro anni fa».

«Occhiuto – aggiunge Mamone – ha prevalso in tutte e cinque le province, portando Forza Italia a essere il partito più votato e conquistando anche una parte di elettorato che in passato si era orientato verso il centrosinistra. È un dato che testimonia la ricerca di stabilità e di continuità amministrativa da parte dei calabresi».

Per il leader dell’Unsic, il voto ha anche un valore politico nazionale: «Dopo la sorprendente affermazione del centrodestra nelle Marche, la vittoria in Calabria conferma una coalizione coesa e radicata, mentre il cosiddetto “campo largo” delle opposizioni, pur unito dall’obiettivo comune di contrastare Occhiuto, non è riuscito a costruire un progetto credibile e alternativo».

Mamone osserva inoltre che «le recenti mobilitazioni di piazza, come quelle per Gaza, non hanno inciso in alcun modo sull’esito elettorale. È la dimostrazione di quanto il voto d’opinione sia oggi meno influente rispetto alle scelte pragmatiche legate all’economia, al lavoro e ai servizi. Come ha osservato De Rita, si tratta di movimenti “extra-politici”, lontani dalle logiche partitiche e incapaci di trasformarsi in consenso».

Infine, Mamone rivolge un augurio personale al governatore riconfermato: «Con la consapevolezza che la Calabria possieda tutte le potenzialità per superare le sue storiche difficoltà – dal lavoro qualificato alla sanità, dal turismo ai servizi – desidero esprimere, anche a nome dell’Unsic, i migliori auguri di buon lavoro al presidente Occhiuto. La nostra organizzazione continuerà a collaborare per sostenere percorsi di sviluppo sostenibile e di valorizzazione del capitale umano calabrese».