Il Papa in Turchia e in Libano: annunciato il primo Viaggio Apostolico di Leone XIV

Accogliendo l’invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche della Turchia, Papa Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico nel Paese dal 27 al 30 novembre prossimi (il primo dall’inizio del suo Pontificato). La visita includerà un pellegrinaggio a İznik, in occasione del 1700° anniversario del Primo Concilio di Nicea, evento cardine nella storia del cristianesimo.

Successivamente, il Pontefice si recherà in Libano dal 30 novembre al 2 dicembre, rispondendo all’invito del Capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche locali. A darne notizia è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, sottolineando come entrambi i viaggi rappresentino un importante segno di dialogo, comunione e pace nel Mediterraneo e nel Medio Oriente.