Il Consolato d’Italia a Miami rafforza la collaborazione con il Miami Dade College. Nei giorni scorsi il Consolato Generale d’Italia a Miami ha incontrato i vertici del Miami Dade College per discutere nuove opportunità di cooperazione nel campo della formazione continua e dello sviluppo professionale.

All’incontro hanno partecipato, per l’istituto americano, il professor Enrique Infanzon, preside della School of Continuing Education and Professional Development, e la professoressa Pamela Fuertes Berti, preside della Miguel B. Fernandez Family School of Global Business, Trade and Transportation, insieme ai loro collaboratori.

Il Consolato ha espresso profonda gratitudine per l’accoglienza ricevuta e per le idee innovative emerse durante il confronto, ribadendo il valore del legame di lunga data con il college. “Abbiamo portato a casa un bel segno dell’amicizia con MDC”, si legge in una nota diffusa dal Consolato, che conferma così l’impegno nel rafforzare i rapporti educativi e culturali tra Italia e Stati Uniti, in particolare nel territorio della Florida.