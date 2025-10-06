Tortora ospita la XI edizione della Biennale Internazionale d’Arte Fotografica “Riviera dei Cedri”

Dal 10 al 12 ottobre 2025 Tortora, nel cuore della Riviera dei Cedri, sarà protagonista della XI edizione della Biennale Internazionale d’Arte Fotografica (BIDAF), diretta da Attilio Lauria. L’evento, dal titolo “Alle soglie di un nuovo mondo”, invita a riflettere sui grandi temi del nostro tempo: cambiamenti climatici, mutazioni, nuovi conflitti temporali, resilienze, contaminazioni e visioni di futuro.

La rassegna si svolgerà in occasione del Festival della Zafarana, nella Biblioteca comunale di Tortora, con apertura al pubblico dalle 18 alle 21. Il festival, dedicato al celebre peperoncino locale, farà da cornice alle esposizioni e agli incontri con artisti e fotografi provenienti da diverse realtà nazionali e internazionali.

Tra i protagonisti della Biennale anche Mario Greco, con la mostra fotografica “L’Ape Regina – La dolcezza di una storia contadina”, un omaggio alla memoria e all’identità rurale del territorio, raccontata attraverso immagini che restituiscono la semplicità e la dignità della vita contadina.

La BIDAF 2025 si conferma così un laboratorio di idee e linguaggi visivi, capace di intrecciare arte, memoria e sostenibilità. Il progetto coinvolge numerosi partner culturali tra cui il Museo del Presente di Rende, arteaparte, Atelier du Regard, DNA Calabria, Oltre, L’Impronta Cultura Immagine, UNPLI Cosenza e Museo di Blanda.

Un evento che unisce fotografia e territorio, tradizione e futuro, nel segno di una Calabria che guarda al mondo attraverso l’arte e l’immagine.