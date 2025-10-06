Milan-Como si giocherà in Australia: via libera ufficiale dalla UEFA

La UEFA ha concesso l’autorizzazione alla disputa della partita di Serie A Milan-Como in Australia, accogliendo la richiesta avanzata dalla Lega Calcio Serie A per un evento che si preannuncia storico: per la prima volta una gara del campionato italiano si giocherà fuori dai confini nazionali.

In una nota ufficiale, la Lega ha espresso soddisfazione per la decisione del Comitato Esecutivo UEFA, ringraziando l’organismo europeo “per aver riconosciuto l’eccezionalità dell’iniziativa e valutato con sensibilità la situazione legata alla disputa dell’incontro all’estero”. “Si tratta – ha precisato la Lega – di una sola partita su 380 del Campionato: un evento straordinario, non una modifica strutturale del calendario”.

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha commentato con entusiasmo il via libera di Nyon:

“La decisione del Comitato Esecutivo della UEFA ci avvicina alla possibilità di disputare la gara tra Milan e Como del prossimo mese di febbraio in Australia. Auspico che l’approvazione anche da parte della FIFA e della Federazione australiana possano chiudere l’iter autorizzativo. Ringrazio tutti coloro, a partire dal presidente Ceferin e dal presidente Gravina, che hanno saputo cogliere l’eccezionalità di questo evento. Per noi una situazione di contingenza legata all’indisponibilità dello Stadio di San Siro si è trasformata in un’opportunità per accontentare i numerosi tifosi del calcio italiano in Australia e per aumentare la visibilità internazionale delle nostre squadre”.

La partita si giocherà il 7 o l’8 febbraio 2026 all’Optus Stadium di Perth, durante il periodo in cui San Siro sarà indisponibile per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

La UEFA, pur concedendo l’autorizzazione, ha ribadito che si tratta di un’eccezione e di non voler modificare la propria posizione contraria allo svolgimento regolare di incontri di campionato fuori dai confini nazionali.

Per la Serie A si tratta di una novità assoluta, anche se non mancano precedenti con la Supercoppa Italiana, disputata negli ultimi anni tra Arabia Saudita, Qatar, Cina e Stati Uniti.

L’evento australiano nasce anche con un forte valore promozionale ed economico: oltre a consolidare il legame con i tifosi italiani all’estero, rappresenterà una vetrina importante per il calcio tricolore, con un significativo ritorno d’immagine e nuove opportunità di marketing per i club coinvolti e per l’intera Lega Serie A.