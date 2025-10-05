Striscia la Notizia si sposta in prima serata: la decisione di Mediaset

Mediaset sembra aver preso una decisione definitiva: Striscia la Notizia diventerà un appuntamento settimanale in prima serata. La scelta è stata accelerata dal successo imprevisto della Ruota della Fortuna, che ha registrato numeri di ascolto molto positivi, confermando la forza del quiz di Gerry Scotti, ormai il programma più seguito della tv generalista.

Il tg satirico di Antonio Ricci, che negli ultimi anni non aveva più registrato gli ascolti di un tempo, si prepara così a una rivoluzione: la trasmissione si allungherà nella durata, con servizi più corposi, ma concentrati in un unico appuntamento settimanale, abbandonando l’ipotesi di due serate come era stato in parte ipotizzato. La partenza della nuova formula è prevista per metà novembre.

Quando era stato annunciato che Striscia non sarebbe partita a fine settembre come di consueto, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, aveva rassicurato sul pieno accordo con Antonio Ricci: «Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5. Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nella prossima stagione».

Quella nuova veste sarà, appunto, un abito da prima serata, segnando un cambiamento storico nella programmazione del tg satirico di Canale 5.