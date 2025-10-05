Columbus International Award: il 14 ottobre la VIII edizione a New York

Torna uno degli appuntamenti simbolo della promozione del Made in Italy nel mondo. La VIII edizione del Columbus International Award si terrà a New York il 14 ottobre 2025, presso la Saint Patrick’s Old Cathedral School (32 Prince Street, Manhattan), con inizio alle ore 16:45.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Italy, si svolge con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione Liguria e del Patronato ACLI, e in collaborazione con Ferrara Events & Communication e United International Media Partners.

Il riconoscimento, dedicato alla figura di Cristoforo Colombo, celebra ogni anno personalità, istituzioni e realtà imprenditoriali che contribuiscono alla diffusione della cultura italiana e alla valorizzazione dell’eccellenza nazionale oltre oceano.

La cerimonia newyorkese, simbolicamente ospitata nella città in cui sorge la celebre statua di Colombo a Columbus Circle, intende rinnovare il legame tra Italia e Stati Uniti nel segno della storia, dell’arte, della cooperazione e della creatività.

L’iniziativa vede tra i support partner anche AdviceTourism, Agostino Branca Creazioni in ceramica e Genesis Interiors.

La diretta dell’evento sarà trasmessa sulla pagina ufficiale Facebook:

👉 facebook.com/ColumbusInternationalAward