Tublat.com apre le porte ai Partner: la startup italiana che sta democratizzando il digital marketing ora offre a chiunque la possibilità di crescere con lei

Dall’idea visionaria di Gianluca Iannotta alla nascita di un ecosistema che premia affiliati, agenti e rivenditori: il programma partner di Tublat.com promette di rivoluzionare il modo in cui le PMI accedono al marketing digitale, aprendo opportunità concrete di guadagno e business.

Immaginate di trovarvi di fronte a un treno ad alta velocità che sta cambiando il modo in cui le piccole e medie imprese affrontano il digital marketing. Ora immaginate che quel treno rallenti appena abbastanza per permettervi di salire a bordo. Questo è ciò che sta accadendo oggi con Tublat.com, la Digital Company Italiana che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé per aver portato sul mercato soluzioni digitali di qualità a prezzi accessibili e che ora apre ufficialmente il suo programma partner.

Tublat.com non è solo un nome nel panorama del marketing digitale italiano. È un brand nato con un’idea semplice ma potentissima: democratizzare il digitale per le PMI, abbattendo barriere economiche e tecniche. La missione di Tublat.com è stata chiara fin dall’inizio: offrire siti web, app mobile e gestione dei social media a costi contenuti, senza rinunciare alla qualità. Ed è proprio grazie a questa visione che l’agenzia ha già conquistato oltre 1.000 clienti in pochi anni, diventando un punto di riferimento per imprenditori, negozi, ristoranti e professionisti che vogliono crescere online senza investimenti proibitivi.

Oggi, Tublat.com compie un nuovo passo audace: mette a disposizione la propria infrastruttura, la propria reputazione e il proprio modello di business a chiunque voglia diventare parte del suo ecosistema. Il programma partner Tublat è stato pensato per offrire tre vie di collaborazione: quella degli Affiliati, quella degli Agenti Tublat e quella dei Rivenditori Tublat. Tre strade diverse ma con un obiettivo comune: creare valore, costruire relazioni e generare reddito condividendo la crescita.

Perché questa mossa è così significativa? In un momento storico in cui il mercato digitale continua ad espandersi, ma in cui molte piccole imprese restano ancora tagliate fuori da soluzioni avanzate, Tublat.com ha capito che la prossima grande sfida non è solo vendere servizi digitali, ma creare un network di partner in grado di portare il suo modello ovunque ce ne sia bisogno. È una strategia che ha già dato risultati straordinari a giganti come Shopify, Wix e HubSpot: trasformare i clienti e i professionisti del settore in ambasciatori del brand, remunerandoli in modo trasparente e ricorrente.

Il programma partner Tublat è aperto a tutti. Non servono capitali iniziali né esperienza pregressa: basta avere entusiasmo, rete di contatti o semplicemente la volontà di condividere un’opportunità. Gli Affiliati Tublat possono iniziare in pochi minuti, iscrivendosi gratuitamente e ottenendo un link di affiliazione univoco che consente di guadagnare il 15% di commissione su ogni vendita, inclusi i servizi in abbonamento, come la gestione social o i canoni annuali dei siti e delle app. È un’opzione perfetta per blogger, influencer, content creator, community manager o chiunque abbia un pubblico a cui consigliare strumenti digitali affidabili.

Per chi vuole un ruolo più attivo nella promozione e nel contatto diretto con i clienti, Tublat ha creato il profilo di Agente Tublat: un partner che non si limita a generare traffico ma che sviluppa vere e proprie relazioni commerciali. Anche gli Agenti ricevono una commissione base del 15%, ma con un vantaggio in più: la possibilità di ottenere bonus fino al +10% in base al fatturato mensile generato. Un sistema meritocratico, pensato per incentivare chi desidera costruire un portafoglio clienti nel tempo.

Infine, ci sono i Rivenditori Tublat, una categoria che strizza l’occhio ad agenzie di comunicazione, freelance esperti e startup che vogliono integrare i servizi Tublat all’interno delle proprie offerte. Il rivenditore Tublat beneficia di uno sconto base del 15% su tutti i prodotti e servizi, con sconti progressivi al crescere del volume d’affari. Ma il vero asso nella manica è il fatto che i rivenditori possono gestire in piena autonomia i propri clienti, stabilendo i prezzi finali e personalizzando fatture e brand, pur appoggiandosi all’infrastruttura tecnologica e al supporto operativo di Tublat.com. È una formula “win-win” che permette di avviare o ampliare un’attività di digital marketing senza dover sostenere gli ingenti costi di sviluppo e gestione.

Dietro questa apertura c’è la visione di Gianluca Iannotta, fondatore di Tublat.com, un imprenditore che conosce molto bene le difficoltà delle PMI italiane. La sua storia, raccontata anche in un ebook che sta riscuotendo successo su Amazon, è un esempio di resilienza e intuizione: partito da un piccolo paese del Beneventano, Gianluca ha trasformato la sua passione per il digitale in un progetto che oggi dà lavoro a centinaia di freelance e che punta a diventare uno dei player più influenti nel settore.

“Crediamo che il futuro del digitale non possa essere concentrato nelle mani di pochi grandi player”, spiega Iannotta. “Il nostro programma partner Tublat nasce per dare potere alle persone: agli affiliati che vogliono monetizzare la propria audience, agli agenti che vogliono costruire una carriera commerciale in un settore in crescita e ai rivenditori che vogliono ampliare la loro offerta senza costi iniziali. Democratizzare il digital marketing significa anche condividere il successo”.

Ciò che rende il programma partner Tublat particolarmente interessante non è solo il modello economico, ma l’infrastruttura che lo sostiene. Tublat ha sviluppato strumenti per il monitoraggio delle vendite, per la gestione dei lead e per la comunicazione con il team centrale, garantendo trasparenza, tracciabilità e pagamenti puntuali. Le commissioni vengono riconosciute entro 30 giorni dall’incasso delle fatture dei clienti finali e comunque non oltre 60 giorni: un aspetto fondamentale per chi vuole costruire entrate prevedibili.

C’è poi un altro elemento che merita attenzione: l’accessibilità. Mentre molte aziende di digital marketing mantengono un’aura esclusiva intorno ai loro partner, con fee di ingresso elevate e requisiti stringenti, Tublat Partner si presenta come una community aperta, pronta ad accogliere tanto il giovane freelance in cerca di un primo business quanto l’agenzia strutturata che vuole crescere. È una scelta coerente con la filosofia dell’azienda: rendere il digitale accessibile a tutti.

L’apertura ai partner arriva in un momento strategico per il mercato italiano. Secondo le ultime analisi di settore, la domanda di servizi digitali da parte delle PMI è cresciuta in modo costante negli ultimi cinque anni, spinta anche dalla pandemia che ha accelerato la necessità di presenza online. Tuttavia, molte imprese restano scettiche o esitanti a causa dei costi o della mancanza di supporto. È qui che il network di affiliati, agenti e rivenditori Tublat può fare la differenza, diventando un ponte tra l’innovazione e il tessuto imprenditoriale locale.

Chi decide di diventare partner Tublat non si limita a vendere un servizio: entra a far parte di un ecosistema in espansione, con la possibilità di crescere parallelamente all’azienda. Per molti, questo significa non solo un’opportunità di reddito, ma anche di formazione, networking e posizionamento sul mercato. In un contesto in cui il lavoro tradizionale è sempre più incerto, iniziative come questa possono rappresentare una leva per la creazione di nuove microimprese e professioni.

Se c’è un messaggio che questo lancio manda al settore, è che il futuro del digital marketing sarà collaborativo. I tempi in cui un’unica agenzia cercava di fare tutto da sola stanno tramontando. La crescita, oggi, si costruisce in rete, coinvolgendo chi ha contatti, chi ha competenze, chi conosce i bisogni specifici del proprio territorio. In questo senso, Tublat.com ha compiuto un passo che potrebbe ridefinire il modo in cui le PMI italiane accedono ai servizi digitali.

Per chi sta leggendo e si chiede se valga la pena salire a bordo, la risposta dipende dalle proprie ambizioni. Che siate un affiliato in cerca di guadagni extra, un agente pronto a costruire un portafoglio clienti o un rivenditore interessato a integrare nuovi servizi nella vostra offerta, il programma partner Tublat rappresenta oggi una delle opportunità più concrete e immediate nel panorama italiano.

Scoprire come diventare partner Tublat è semplice: basta visitare https://tublat.com/partners, esplorare le tre modalità di collaborazione e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. L’azienda promette supporto, strumenti e un modello chiaro. Ma soprattutto offre la possibilità di partecipare a una missione: quella di portare il digitale di qualità là dove prima era inaccessibile.

In un mercato che si muove velocemente, il tempismo è tutto. E oggi il treno di Tublat.com ha appena aperto le porte ai suoi partner. La domanda è: sarete tra coloro che lo guardano passare o tra quelli che ci salgono sopra?