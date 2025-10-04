Toscana, per la prima volta a Livorno, il tenebroso Oblio Horror Circus

Arriva per prima volta in Toscana, con tappa a Livorno, il tenebroso ed affascinante Oblio Horror Circus, dal 21 al 23 novembre l’esclusivo show dallo strepitoso successo, in chiave horror- thriller, sotto la direzione artistica dell’impresario Eusanio Martino. Lo spettacolo è unico nel suo genere e coniuga circo, teatro, humor e sensualità, oltre a brivido e forti emozioni.

“Uno produzione esclusiva quella di Oblio Horror Circus, uno show dinamico e tenebroso con un cast di artisti specializzati nel settore, pronti ad acrobazie e pura follia”, spiega Eusanio Martino.

Oblio Horror Circus, si trova a Livorno, Modigliani Forum. In programma i seguenti spettacoli: venerdì e sabato, ore 17.30 e ore 21.00; domenica ore 16.00 e 18.30.

Oblio Horror Circus attraverso l’arte mimica ed acrobatica, con performance pervase da sensualità e suspense, narra la storia di Mister Oblio, colui che decide di catapultare i personaggi dello show nell’oscurità, nella dimenticanza. E’ la forte sofferenza che degenera in follia ed anima il cast, che vive l’affondo, dal successo all’indifferenza, i personaggi cadranno tutti nelle mani di Oblio, colui che decide il loro destino. Sceneggiatura e coreografie, curata nei minimi dettagli, per travolgere il pubblico, tra fasci di luce e oscurità.

Il pubblico viene accolto all’ingresso dalla frenesia di personaggi davvero spaventosi, che traghettano gli spettatori attraverso il tunnel oscuro, dove si svolge l’emozionante pre-show sino a giungere in sala, tra i protagonisti, clown killer e umani pervasi ad estrema follia, che si alterneranno in pista con attrazioni esclusive ed estreme.