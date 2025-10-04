Ronchi di Campanile. Massimo Martire lancia un appello per Marco: “Condividete il video, il suo sorriso è importante”

Massimo Martire ha diffuso sui social un accorato appello a sostegno di Marco, un bambino che necessita di numerosi interventi all’ospedale Gaslini di Genova. Nel video pubblicato, Martire invita tutti ad unirsi alla campagna di solidarietà condividendo il contenuto e iscrivendosi al suo canale (https://www.youtube.com/@massimomartire4255) per amplificare la diffusione del messaggio.

«Questo video è importantissimo e voglio una grande condivisione da parte di tutti», ha dichiarato Martire. «Cliccate su “iscriviti”, non costa nulla, e facciamo passare questo evento a più persone possibili. Dobbiamo essere in tanti per Marco, perché il suo sorriso è importante quanto gli obiettivi da raggiungere con i tanti interventi che lo attendono al Gaslini di Genova».

Marco, raccontano gli amici, sorride sempre anche di fronte alle tante difficoltà. Per celebrare il nuovo obiettivo raggiunto nel suo percorso di cura, è stata organizzata una grande festa in suo onore. L’appuntamento è per sabato 11 ottobre 2025 a Ronchi di Campanile (Padova), dove amici, sostenitori e cittadini si ritroveranno per condividere un momento di gioia e solidarietà.

L’appello ha già raccolto numerosi consensi e condivisioni, confermando la forza della rete quando si mobilita per una causa di speranza e per dare forza al sorriso di un bambino straordinario.