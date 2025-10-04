“Road to America”: la Banda di Bisceglie vola a New York per il Columbus Day. Martedì il concerto-evento di saluto nella Chiesa di Sant’Agostino

La musica pugliese si prepara a sfilare nel cuore di Manhattan. Martedì 7 ottobre 2025, nella Chiesa di Sant’Agostino a Bisceglie, il Gran Concerto Bandistico “Città di Bisceglie”, diretto dal maestro Benedetto Grillo, terrà il concerto “Road to America”, l’ultimo grande appuntamento prima della partenza per New York, dove sarà protagonista alla celebre parata del Columbus Day, organizzata dalla omonima fondazione.

L’evento, patrocinato dall’Associazione Nazionale Bande da Giro (ANBG) e sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia, celebra un nuovo traguardo internazionale per una delle più antiche e prestigiose formazioni musicali italiane. Fondata nei primi anni dell’Ottocento e intitolata al compositore Biagio Abbate, la Banda di Bisceglie sarà l’unica formazione italiana a rappresentare il Paese alla parata del Columbus Day, in programma il 10 e 11 ottobre, con due concerti dedicati alla comunità italiana residente negli Stati Uniti.

Con radici che affondano nel 1721 e un riconoscimento ufficiale del Prefetto di Bari datato 1832, la Banda di Bisceglie è considerata un simbolo della tradizione lirico-sinfonica pugliese e nazionale. Sotto la guida del M° Grillo ha saputo rinnovarsi senza tradire la propria identità, affermandosi come ambasciatrice della musica italiana nel mondo. Tra i recenti riconoscimenti spiccano la partecipazione alla rassegna “Maestri” di Conversano, alla presenza del M° Riccardo Muti, e la diffusione della marcia sinfonica “Squinzano” su Rai Radio 3 nel programma “Qui comincia”.

Il repertorio della formazione spazia dal sinfonico alla musica popolare, mantenendo viva l’eredità delle bande pugliesi, patrimonio culturale riconosciuto da una legge regionale. Anche le sue incisioni discografiche, tra cui “Inno dei Club Unesco” del M° Nicola Scardicchio, testimoniano un costante impegno nella promozione dell’identità musicale italiana.

La partecipazione al Columbus Day rappresenta così un orgoglio per Bisceglie, per la Puglia e per l’Italia intera: un ponte ideale tra le radici mediterranee e le comunità italiane d’America. Il concerto del 7 ottobre (ingresso libero, ore 20.00) sarà l’occasione per salutare la cittadinanza e condividere con il pubblico l’emozione di un viaggio che porterà la tradizione bandistica italiana nel cuore di New York.