Perugia. Il critico musicale Francesco Cataldo Verrina celebra il successo della nipote Ilaria: “Orgogliosi di te, neo avvocata”

Il critico musicale Francesco Cataldo Verrina ha espresso pubblicamente il proprio orgoglio per la nipote Ilaria, che ha da poco superato con brillantezza gli esami da avvocato.

«Siamo orgogliosi di questa ragazza che abbiamo visto crescere e che da qualche giorno ha aggiunto un altro tassello al suo iter accademico e professionale – ha dichiarato Verrina –. Il risultato, ottenuto in un momento delicato per la nostra famiglia, assume una doppia valenza, rappresentando sia un segno di sacrificio sia di merito».

Il critico ha voluto rivolgere alla nipote anche un messaggio di incoraggiamento per il futuro: «Altre prove ti aspettano all’orizzonte, quelle che ti condurranno alla meta tanto agognata, per la quale ti sei spesa moltissimo e che certamente riuscirai a raggiungere. Oltre a complimentarci con te per l’obiettivo raggiunto, sappi che ti vogliamo bene».