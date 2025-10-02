Massimo Martire nominato Cavaliere Identitario: al via la ricerca del piatto storico padovano

Massimo Martire, conduttore di Canale Italia, è stato insignito del ruolo di Cavaliere Identitario, con il compito di individuare il piatto padovano storico e identitario da inserire nel volume “Il Cavaliere Identitario – a spasso nel tempo del gusto e della tradizione”.

Martire ha annunciato la nomina attraverso i suoi canali social, lanciando anche un appello a cittadini, storici e appassionati di enogastronomia affinché possano contribuire con testimonianze e riferimenti storici utili a ricostruire l’autentica tradizione culinaria padovana.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto culturale che mira a valorizzare la cucina regionale italiana come patrimonio identitario, legando piatti e ricette a memoria, storia e territorio.