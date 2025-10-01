Vibo Valentia, polemica sui social: Fratelli d’Italia denuncia insulti contro Arianna Meloni

È polemica a Vibo Valentia dopo la pubblicazione su Facebook di un post definito “offensivo” nei confronti di Arianna Meloni, attesa in città venerdì 3 ottobre per la chiusura della campagna elettorale presso la biblioteca comunale. A sollevare il caso è Pasquale La Gamba, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, che ha commentato con rammarico l’episodio, definendolo parte di una strategia politica del centrosinistra improntata all’attacco personale piuttosto che al confronto tra avversari politici.

“La presenza di numerosi esponenti nazionali del centrosinistra in città non ha mai provocato insulti da parte nostra – sottolinea La Gamba – eppure il PD locale sembra sentirsi legittimato ad attaccare una donna solo perché rappresenta un partito avversario”. La nota critica anche il silenzio del sindaco e della giunta comunale, definito “abituale” dai giorni del loro insediamento.

Secondo il segretario di FdI, il problema principale sarebbe l’approccio degli esponenti del centrosinistra, che non vedrebbero negli avversari politici interlocutori ma “nemici da abbattere”, mentre Fratelli d’Italia afferma di impegnarsi solo “per difendere la gente e i territori”. La Gamba conclude invitando i cittadini a partecipare sabato 6 ottobre agli eventi elettorali per sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto e del partito.