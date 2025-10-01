Tragedia nel Parco del Circeo: precipita velivolo dell’Aeronautica Militare, due morti. Il cordoglio del Governo

Un grave incidente ha colpito oggi l’Aeronautica Militare: un velivolo T-260B, biposto, appartenente al 70° Stormo di Latina, è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. L’aereo, in volo per una missione addestrativa, è stato trovato dai soccorritori in fiamme: all’interno sono stati rinvenuti i corpi senza vita dei due militari a bordo.

L’aereo, inizialmente scomparso dai radar, è stato individuato grazie alle ricerche coordinate con il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco e di uno dell’Aeronautica Militare. Fortunatamente non ci sarebbero abitazioni o civili coinvolti: il punto d’impatto si trova in una zona boschiva tra Cerasella e la Migliara 49, vicino a una delle entrate del Parco, in un’area di foresta dove in quel momento non si trovava nessuno.

Il Premier Giorgia Meloni ha espresso profondo cordoglio per l’accaduto: «La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa», ha dichiarato. Le indagini per accertare le cause dell’incidente sono già in corso, mentre le autorità locali e i soccorritori restano mobilitati sul posto.

Tragedia nell’Aeronautica Militare: morti in incidente aereo il Col. Simone Mettini e l’allievo Lorenzo Nucheli

SABAUDIA (LT) – Un tragico incidente aereo ha strappato questa mattina due vite all’Aeronautica Militare. Il Colonnello Simone Mettini, Comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore, e il giovane Allievo Lorenzo Nucheli sono morti mentre erano in volo nei pressi di Sabaudia.

“La notizia della scomparsa del Colonnello Mettini e dell’allievo Nucheli ci colpisce profondamente. Si dice che un pilota non muore mai, vola solo più in alto, ma il dolore resta immenso”, ha dichiarato il Ministro della Difesa Guido Crosetto. “A nome mio personale, come Ministro e come padre, e a nome di ogni donna e uomo della Difesa, esprimo il più sincero e commosso cordoglio alle famiglie, ai loro cari e a tutta la comunità dell’Aeronautica Militare. Ho manifestato la mia vicinanza al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva”.

Il Ministro ha inoltre sottolineato come “la grande famiglia della Difesa si stringe con affetto intorno ai familiari, condividendo il dolore e il ricordo di due vite dedicate al servizio del Paese. Cieli blu, Simone e Lorenzo”.

Le cause dell’incidente sono al momento in corso di accertamento, mentre l’Aeronautica ha avviato tutte le procedure previste per le indagini interne.