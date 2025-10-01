Blynch pubblica Milleperché: introspezione in chiave britpop

È disponibile su tutte le piattaforme digitali Milleperché, il nuovo singolo di Blynch, nome d’arte di Gian Marco Bellone, prodotto da Matilde Dischi. Il brano racconta il “compulsivo chiedersi come sarebbe andata se” di fronte al corso ineluttabile degli eventi, dando voce a situazioni sospese e destinate a rimanere incomplete.

Con un sound che richiama le ballad dell’indie britannico e che mescola influenze britpop e bedroom pop, il brano nasce da un processo creativo inusuale per l’artista. «Ho smesso di mantenere il totale controllo su quanto scrivo, cercando invece di seguire un flusso di immagini privo di giudizio – spiega Blynch –. È come se la canzone si fosse scritta da sola, quasi scivolata fuori dalla mia testa senza permesso».

Autore e polistrumentista autodidatta, in attività dal 2022, Blynch costruisce i propri brani in isolamento, curando ogni passaggio dalla scrittura alla registrazione, strumento dopo strumento. L’obiettivo è quello di creare un universo sonoro coerente, capace di accogliere e far sentire compresi. La produzione, affidata a professionisti che condividono questo approccio, viene seguita dall’artista fino al mix e al master per preservare il valore espressivo di ogni dettaglio.

Blynch definisce il suo progetto come una dimensione alternativa, un contesto in cui poter raccontare fragilità e debolezze attraverso una prospettiva diversa, capace di alleggerire anche i pesi più ingombranti. Le sue canzoni, intreccio di testi in italiano e sonorità britanniche, esplorano l’intimità del rapporto tra mondo interiore ed emotività. Un linguaggio semplice e diretto, ma in grado di parlare tanto al grande pubblico quanto a una nicchia più attenta a sonorità insolite e letture introspettive.