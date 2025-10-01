Tropea in lutto: addio al marchese Antonio Toraldo di Francia, commissario straordinario del Sovrano Militare Ordine di Malta

di Giuseppe Sarlo *

Questa mattina, a Catanzaro, all’Ospedale Pugliese – Ciaccio, si è spento, improvvisamente e serenamente, il Marchese Antonio Toraldo di Francia, Cavaliere di Onore e Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta. La sua immatura scomparsa ha provocato viva emozione in tutto il territorio vibonese e non solo dove la nobile famiglia è abbastanza conosciuta e stimata per la sua ricca e prestigiosa pagina di storia.

Antonio negli ultimi tempi aveva lottato contro la cattiva salute che aveva iniziato ad avvilirlo all’indomani della morte dell’amabile consorte, Donna Anny di Tocco. Oggi, forse, è più felice che mai. Le sofferenti peripezie tra gli ospedali di Tropea, Vibo Valentia e Catanzaro non sono valse a nulla e stamattina il suo nobile e generoso cuore ha finito di battere.

Era discendente di un antico casato, di origini germaniche, stabilitosi in Italia con gli Svevi e ascritta al patriziato napoletano e a quello di Tropea. Ben voluto da tutti, modesto nella sua signorilità e modo di essere, Antonio era riuscito con il suo straordinario impegno a dare fiato alle tante attività di sostegno alla povera gente, facendosi ammirare per il suo grande impegno per il mondo della sofferenza. Ha dato tutto se stesso per rimettere in moto l’attività della Delegazione dello Smom ed invitare tutti ad amare i cittadini più fragili e spesso isolati, dando impulso ad un progetto sanitario destinato a far crescere la speranza per il benessere comune.

Nel dicembre del 2023 Antonio è stato nominato Commissario Straordinario della Delegazione del Sovrano Militare Ordine di Malta, con un provvedimento del Gran Priore di Napoli e Sicilia, Frà Nicolò Custoza de’ Cattani, volto a riattivare le attività istituzionali dell’Ordine in Tropea e dintorni.

A comunicare il decesso è stato il fratello, Mons. Ignazio Toraldo di Francia, Cappellano Professo e componente il Capitolo del Gran Priorato di Napoli e Sicilia, già parroco della Concattedrale di Tropea. Tantissimi gli attestati di vicinanza e solidarietà alla famiglia, provenienti anche da fuori regione. In testa quello della stessa Delegazione dello Smom di Tropea.

La salma di Antonio Toraldo di Francia è da oggi pomeriggio esposta nella Cappella dei San Nicola dei Bianchi. I funerali verranno concelebrati domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 16,30 nella Concattedrale di Tropea.

Ai figli Leopoldo con Stefania Prestia, Teresa con il marito Giuseppe Calabria e l’adorata nipote Giulia, Cristina con il compagno Mauro Arena, la sorella Mirella ed il fratello Ignazio Toraldo di Francia, così duramente colpiti negli affetti più cari, le condoglianze più affettuose.

* Riprendiamo da facebook