Torino. Orazio, figlio di Lucia Isone, riceve la Borsa di Studio Alumni Honorem

Lucia Isone esprime grande orgoglio per il figlio Orazio Torre, 21 anni, recentemente laureato in Informatica con il massimo dei voti, 110 e lode. Orazio ha inoltre ricevuto la prestigiosa Borsa di Studio Alumni Honorem al Collegio Carlo Alberto di Torino, un riconoscimento che sottolinea il suo talento e l’impegno nello studio.

L’imprenditrice evidenzia come questo traguardo rappresenti non solo un motivo di vanto personale, ma anche un investimento concreto per il futuro del giovane. Orazio Torre proseguirà la sua formazione specializzandosi come Ingegnere al Politecnico e approfondendo contemporaneamente studi avanzati in Economia e Finanza, con l’obiettivo di intraprendere una carriera internazionale di rilievo.

Lucia Isone conclude con un messaggio di incoraggiamento al figlio: “A Orazio, che ha avuto il coraggio di seguire i suoi sogni: sii felice e realizza tutto ciò che desideri”.