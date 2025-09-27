Assisi. Santa Maria degli Angeli: il Team Vannacci presenta il libro “Le vite delle donne contano” con Francesca Totolo

Venerdì 3 ottobre 2025, a partire dalle ore 20.30, presso la Sala Pro Loco di Santa Maria degli Angeli (Viale Patrono d’Italia, lato Basilica), si terrà la presentazione del libro “Le vite delle donne contano” di Francesca Totolo.

L’evento, organizzato dal Team Vannacci – Il Guerriero del Subasio, vedrà la partecipazione dell’autrice e di alcuni ospiti di rilievo:

Alessandra Verni , madre di Pamela Mastropietro, la giovane brutalmente uccisa nel 2018;

, madre di Pamela Mastropietro, la giovane brutalmente uccisa nel 2018; Audrey D’Aguanno , storica, editorialista e moderatrice della serata;

, storica, editorialista e moderatrice della serata; Federica Rascelli .

. Per il Team Vannacci , interverranno:

, interverranno: Roberto Pierotti (Team Vannacci Assisi)

(Team Vannacci Assisi) Augusto Rossi (Team Vannacci Perugia)

L’incontro è promosso dal movimento Il Mondo al Contrario, fondato dal generale Roberto Vannacci, e si inserisce in una serie di eventi culturali e di sensibilizzazione su temi di attualità sociale.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.