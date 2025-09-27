Il caffè a Napoli: tra moka e macchinetta automatica, il rito che non cambia

A Napoli il caffè è molto più di una semplice bevanda: è un rito, un momento sacro che scandisce le giornate, un simbolo di ospitalità e condivisione. Che sia fatto con la tradizionale moka o con una moderna macchinetta automatica, il caffè napoletano conserva un’anima tutta sua, fatta di gesti lenti, chiacchiere sincere e aromi intensi.

In ogni casa napoletana, la moka ha avuto per decenni un posto d’onore sul fornello. Il borbottio dell’acqua che sale, il profumo che si diffonde in cucina, la cura nel dosare la miscela: tutto contribuisce a creare un’esperienza che va oltre il gusto. Non è un caso che a Napoli la moka venga spesso tramandata di generazione in generazione, come un oggetto di famiglia, quasi un cimelio. “’Nu caffè fatto cu ‘a moka è n’ata cosa”, dice spesso chi resta fedele al metodo tradizionale, sottolineando la differenza con i sistemi moderni.

Negli ultimi anni, però, anche all’ombra del Vesuvio le macchinette automatiche hanno fatto breccia. Capsule, cialde, tazzine pronte in pochi secondi. Il ritmo frenetico della vita moderna, gli impegni quotidiani, la necessità di ridurre i tempi hanno portato molti a scegliere soluzioni più rapide. Nei bar, negli uffici e persino in molte case, le macchine a cialde hanno preso piede, promettendo un buon caffè con il minimo sforzo. Eppure, anche chi le usa spesso ammette: “Non è lo stesso. È buono, ma manca quel qualcosa”.

Quel “qualcosa” è il rito, appunto. A Napoli il caffè è l’occasione per fermarsi, per scambiare due parole con un vicino, per accogliere un ospite. È ancora oggi comune, soprattutto nei quartieri popolari come il Rione Sanità o i Decumani, sentire qualcuno dire “Vieni, pigliamoci ‘nu cafè”, anche se magari si tratta solo di una scusa per stare insieme. Anche nei bar storici del centro – come il Gran Caffè Gambrinus, affacciato su Piazza del Plebiscito – il caffè non si beve soltanto: si vive. Si gusta in piedi al bancone, con uno sguardo alla tazzina e l’altro rivolto al mondo che passa.

Anche il famoso “caffè sospeso” è nato qui: pagare due caffè, berne uno e lasciare l’altro per chi non può permetterselo. Un gesto semplice, ma profondamente umano, che racconta molto dello spirito partenopeo.

Moka o macchinetta? Non c’è una risposta giusta. Entrambe hanno il loro posto nella Napoli di oggi, che sa mescolare tradizione e modernità. Ma se si vuole davvero capire cosa significhi il caffè per un napoletano, bisogna guardare oltre lo strumento e ascoltare il cuore. Perché a Napoli, più che in ogni altro luogo, il caffè è un pretesto per creare legami, raccontare storie, vivere momenti.

In fondo, come recita un detto locale: “’O caffè è ‘na scusa, ‘a compagnia è ‘o vero piacere”. E in qualunque forma lo si beva, questo resta il suo significato più autentico.