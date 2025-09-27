Sessantenne arrestato a Palermo: deteneva materiale pedopornografico e aveva strumenti da falso poliziotto

La Polizia di Palermo ha arrestato un uomo di 60 anni accusato di detenzione di materiale pedopornografico. Nell’abitazione dell’indagato sono stati rinvenuti oltre 1.200 file illegali, in gran parte riguardanti minori di 14 anni.

Oltre ai contenuti illeciti, l’uomo custodiva falsi distintivi, manette, paletta e lampeggiante, strumenti idonei a simulare funzioni di polizia, e una pistola a salve Beretta 92 FS priva del tappo rosso, completa di due caricatori e numerose cartucce a salve. Gli investigatori hanno sequestrato anche diversi dispositivi informatici, tra hard disk, pen drive e smartphone.

Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato gli arresti domiciliari.